PSG Mercato : C'est fait, Paris boucle une grande signature !

Publié par Thomas le 06 décembre 2022 à 10:15

En attendant l'ouverture du marché des transferts en janvier, le PSG a finalisé une grande opération au milieu de terrain.

Auteur d’une première partie de saison de haut niveau, le Paris Saint-Germain souhaite sécuriser son effectif en vue des saisons à venir. Depuis les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, le club de la capitale s’est tourné vers une politique plus authentique, développant un ADN PSG, qui mettrait en valeur la formation mais également les cadres de l’effectif. De fait, en plus d’offrir de premiers contrats professionnels aux meilleurs talents du club, les dirigeants Rouge et Bleu œuvraient ces derniers mois sur la prolongation de certains tauliers du vestiaire et viennent ce mardi de boucler la signature de l'un d'entre eux.

PSG Mercato : Marco Verratti va s’engager deux années supplémentaires

Joueur le plus ancien de l'effectif actuel, Marco Verratti va prolonger son bail au Paris Saint-Germain, qui court actuellement jusqu’en 2024. Considéré comme intouchable par Nasser Al-Khelaïfi depuis des années maintenant, le milieu de terrain de 30 ans faisait l’objet de négociations depuis la saison dernière pour une extension de contrat. Comme révélé par Gianluca Di Marzio lundi soir, puis confirmé par Fabrizio Romano ce matin, le Petit Hibou et le PSG se sont mis d’accord pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en 2026, moment où le joueur soufflera ses 34 bougies. La signature de ce nouveau contrat devrait être officialisée avant la fin de la Coupe du monde, selon plusieurs sources.

"Il restera pour les 4 prochaines années et a toujours voulu le Paris Saint-Germain", indique Fabrizio Romano dans un tweet publié ce matin. Avec la signature de Marco Verratti, les champions de France ouvrent ainsi la porte à d’autres prolongations, comme celle de Marquinhos (lui aussi sous contrat jusqu’en 2024), Sergio Ramos mais aussi et surtout Lionel Messi. L’Argentin faisait d’ailleurs l’objet de discussions importantes avant la Coupe du monde et devrait, sauf surprise, parapher un nouveau bail de deux ans après la compétition.