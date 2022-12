ASSE Mercato : Saint-Etienne tente une signature au Stade Brestois

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2022 à 15:15

À la recherche d’un avant-centre cet hiver, l’ ASSE serait toujours intéressée par les services d’un joueur du Stade Brestois, convoité l’été dernier.

L’ ASSE n’a que Jean-Philippe Krasso comme attaquant de pointe décisif cette saison. Lors de sa suspension pour trois matchs, les Verts ont souffert de son absence. Laurent Batlles a été contraint de faire confiance à Ibrahima Wadji (27 ans) face au Paris FC (0-2) et Amiens SC (1-0) en Ligue 2, et contre Rodez AF en Coupe de France (0-0, 3-4 après tab). Mais le Sénégalais s’est montré moins efficace que l’international ivoirien, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2 disputés. Le coach de l’AS Saint-Etienne est donc en quête d’un buteur pour épauler Jean-Philippe Krasso. Sans budget conséquent pour recruter, les Stéphanois sont à l’affût de transferts libres ou à moindre coût. Ils guettent également des joueurs susceptibles d’être prêtés.

ASSE Mercato : L'intérêt pour Irvin Cardona refait surface

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’intérêt de l’ ASSE pour Irvin Cardona (25 ans) a refait surface. Le club ligérien avait tenté de s’attacher les services de l’attaquant du Stade Brestois, l’été dernier, mais en vain. Selon les indiscrétions d'Evect, Sainté « suit toujours attentivement le dossier » du joueur formé à l’AS Monaco. Laurent Batlles apprécie particulièrement le profil du polyvalent attaquant, à en croire le média spécialisé.

Plusieurs voyants sont au vert pour recruter Irvin Cardona cet hiver. Premièrement, il n’a plus que six mois de contrat à Brest et peut signer avec le club de son choix dès janvier. Deuxièmement, le club breton ne compte pas sur lui. Il a été titulaire qu'une seule fois et n’a joué que 225 minutes en 10 apparitions en Ligue 1 cette saison. Enfin, sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d'euros, un montant que l’ ASSE peut bien négocier à la baisse, surtout que le natif de Nîmes est dans sa dernière saison de contrat au Stade Brestois.