PSG Mercato : Galtier lâche une annonce fracassante sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2022 à 22:15

Malgré les critiques, Christophe Galtier a réussi ses débuts sur le banc du PSG. Fort de ses résultats, l'ancien coach de l'OGC Nice a évoqué son avenir à Paris.

Nommé en juillet 2022 en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. Avec des débuts réussis, l’entraîneur français a convaincu les plus sceptiques sur sa capacité à gérer un vestiaire de stars comme celui des Rouge et Bleu. D’après les informations divulguées par le quotidien L’Équipe, les joueurs parisiens sont séduits par le management de Christophe Galtier. Invité de l’émission Télématin, l’ancien coach emblématique de l’AS Saint-Étienne est heureux dans la capitale et aimerait s’inscrire sur la durée avec les Rouge et Bleu.

« Je ne veux pas me projeter sur l’après. Je profite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison de cette magnifique ville et de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Peut-il rester plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite », a déclaré le technicien marseillais de 56 ans, échaudé par les critiques à son endroit à son arrivée à Paris.

Mercato PSG : Christophe Galtier touché par les critiques

Priorité de Luis Campos pour le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, le choix de Christophe Galtier ne faisait pas l’unanimité auprès de certains supporters et observateurs de football. Questionné à ce sujet, le coach parisien confie avoir été touché par les critiques en début de saison.

« Évidemment, ça fait un peu mal et ça touche. On oublie tout ce qu’on a fait, parce que j’ai eu un réel parcours avant. Évidemment que je n’ai pas le même parcours que d’autres entraîneurs qui ont eu des victoires en Champions League et qui ont eu l’habitude du parcours européen. J’ai trouvé les attaques un peu difficiles pour moi et ma famille, mais c’est aussi une énorme source de motivation », a expliqué Galtier.