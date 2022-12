RC Lens Mercato : Un cadre du RCL visé par un grand club turc

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 14:30

Récemment éliminé de la Coupe du monde avec sa sélection, un cadre du RC Lens est visé par un grand club du championnat turc.

Sélectionné avec la Pologne, Przemyslaw Frankowski a vu son aventure en Coupe du monde s'arrêter brutalement face à l'Equipe de France. Malgré une bonne première période des Polonais qui ont bien failli ouvrir le score dans le dernier quart d'heure du premier acte, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont craqué face à Olivier Giroud et Kylian Mbappé. La Pologne s'est finalement inclinée 3-1 face aux hommes de Didier Deschamps, et ont rapidement quitté le Qatar. Toutefois, le piston droit du RC Lens a réalisé de bonnes performances avec sa sélection, notamment face à la France, et cela n'est pas passé inaperçu du côté de la Turquie. En effet, les dirigeants d'un cador du championnat turc seraient fortement intéressés par le joueur de Franck Haise.

RC Lens Mercato : Le Besiktas fonce sur Frankowski

Si l'on en croit les informations du média turc Sabah Spor, l'entraîneur du club stambouliote aurait personnellement demandé du renfort sur un côté afin de pallier la blessure d'un autre pensionnaire de Ligue 1, à savoir Rachid Ghezzal. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'est blessé à l'orteil et doit impérativement se faire opérer, avant d'être indisponible pendant quatre mois.

Toujours selon le média turc, les dirigeants du Besiktas aimeraient rapidement entamer des discussions avec les représentants du RC Lens, afin d'évoquer les modalités autour d'un potentiel transfert. Toutefois, avec la grave blessure de Jimmy Cabot qui est toujours indisponible, il est peu probable que Franck Haise se sépare d'un piston droit pour la deuxième partie de saison. De plus, le site Lensois.com précise que le club arthésien n'est pas vendeur. La tâche s'annonce plutôt délicate pour le club du championnat turc.