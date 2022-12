RC Lens : Un espoir du RCL impressionne durant la préparation

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 21:45

Parti en stage avec le RC Lens du côté de l'Espagne pour préparer la reprise du championnat, un espoir du RCL fait bonne impression.

Les choses sérieuses ont repris depuis une bonne semaine au RC Lens. Après une premiere partie de saison quasi-parfaite, l'heure est venue de préparer sereinement la suite des évènements. Et pour cela, Franck Haise et son staff sont actuellement en stage à Marbella pour remettre les organismes en route, mais aussi pour tester de jeunes talents Sang et Or. Lundi, en fin d'après-midi, sur son compte Twitter, le club s'est félicité d'avoir des jeunes issues du centre de formation partir en Espagne avec les pros. En effet, cinq espoirs du RC Lens ont pris part au stage, à savoir Nolan Bonte, Flavio Da Silva, Rémy Labeau Lascary, Ayanda Sishuba et un certain Yacouba Barry, qui a récemment signé un contrat professionnel avec les Sang et Or. Et en ce qui concerne le dernier cité, il est en train de marquer les esprits à Marbella.

RC Lens : Yacouba Barry marque des points avec le RCL

Le jeune défenseur de 20 ans semble déjà avoir trouvé ses marques avec les professionnels. S'il avait déjà eu l'occasion d'intégrer le groupe pro par le passé pendant les entraînements, Yacouba Barry pourrait rapidement découvrir la Ligue 1 avec son club formateur. Son entraîneur en réserve, Vincent Carlier, s'est exprimé sur Lensois.com concernant les qualités de sa pépite. "Maintenant, ce n’est qu’une étape, ça doit l’encourager à faire encore plus être, encore plus, à être exigeant dans son jeu, à être connecté. Il a de grosses qualités intrinsèques qu’il doit bonifier pour passer un cap, notamment en termes de concentration et de tactique. Une connexion au jeu que ce soit offensivement et défensivement, c’est son principal axe de progression. Mais c’est vrai que c’est un garçon qui a des qualités fortes." Avec tout le bien qui est dit sur Yacouba Barry depuis quelques jours, ses débuts seront forcément très attendus par les supporters du RCL.