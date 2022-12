FC Barcelone Mercato : Un buteur du Barça se rapproche de l’Italie

Publié par Thomas G. le 07 décembre 2022 à 18:30

Très peu utilisé par Xavi depuis le début de saison, un grand attaquant du FC Barcelone pourrait s’engager en Serie A cet hiver.

Le FC Barcelone a réalisé un mercato XXL l’été dernier et les Blaugranas ont notamment recruté deux attaquants, Robert Lewandowski et Raphinha. Ces arrivées ont rebattu les cartes en attaque et certains joueurs ont perdu leurs places dans la hiérarchie. Ce fut notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été poussé vers la sortie par le Barça. L’attaquant gabonais a finalement été transféré à Chelsea en toute fin de mercato. Six mois plus tard, ce scénario pourrait se répéter avec Memphis Depay.

L’attaquant hollandais est l’un des grands perdants des arrivées de Raphinha et Robert Lewandowksi et son temps s’est considérablement réduit ces derniers mois. Memphis Depay a également été gêné par plusieurs blessures qui l’ont empêché de regagner sa place de titulaire au FC Barcelone. L’ancien attaquant de l’OL est désormais poussé vers la sortie par les Blaugranas. Memphis Depay pourrait donc quitter le Barça après la Coupe du monde.

FC Barcelone Mercato : L’AS Rome insiste pour Memphis Depay

Depuis la nomination de José Mourinho l’AS Rome a multiplié les bonnes affaires sur le marché des transferts. Les Giallorossi ont notamment recruté Paulo Dybala, Nemanja Matic ou encore Tammy Abraham. Selon les informations de Sport, les Romains souhaiteraient désormais recruter Memphis Depay. L’attaquant des Pays-Bas pourrait retrouver son coéquipier Hector Bellerin, également pisté par la Roma.

Sport indique que les négociations entre l’AS Rome et le Barça ont débuté pour le transfert de Memphis Depay. Les Giallorossi aimeraient récupérer le buteur de 27 ans libre, tandis que le FC Barcelone réclamerait entre 2 et 5 millions d’euros. Reste à savoir si Memphis Depay acceptera de quitter le Barça pour signer à l’AS Rome. Le buteur néerlandais aurait la possibilité de découvrir un 5e championnat après l’Eredivisie, la Premier League, la Ligue 1 et la Liga.