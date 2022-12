OM Mercato : Longoria fonce sur une star de Premier League

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 18:17

En pleine préparation pour le prochain mercato hivernal, le président de l' OM, Pablo Longoria, fonce sur une star de Premier League.

À la recherche de renforts pour la deuxième partie de saison, Pablo Longoria est déjà sur tous les fronts à trois semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Dans le sens des départs, le dossier Gerson ne cesse d'agiter l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, alors qu'aucun accord n'est encore trouvé avec le club brésilien de Flamengo.

En ce qui concerne les arrivées, plusieurs pistes sont explorées par le président marseillais. Récemment, c'est le secteur défensif qui est visé par les dirigeants avec notamment le latéral droit de l'AS Roma, Rick Karsdorp, qui est de plus en plus proche de l' OM. Toutefois, Pablo Longoria reste déterminé à s'attacher les services d'un joueur à vocation offensive. Avec le départ probable de Gerson et la grave blessure d'Amine Harit, un attaquant ne serait pas de refus du côté de la cité phocéenne. Pour résoudre ce problème, le président espagnol serait déjà sur un coup à zéro euro.

OM Mercato : Wilfried Zaha intéresse Pablo Longoria

Après avoir signé gratuitement Chancel Mbemba et Alexis Sanchez lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria reste attentif aux joueurs qui seront libres à l'issue de la saison. Et du côté de la Premier League, un joueur particulièrement connu aurait attiré l'attention du président de l' OM. En effet, si l'on en croit les informations dévoilées par le média 90min, l'Olympique de Marseille serait très intéressé à l'idée d'attirer gratuitement l'été prochain Wilfried Zaha, évoluant à Crystal Palace.

Cependant, le média précise que la concurrence est extrêmement féroce sur ce dossier puisque le PSG, l'AS Monaco, Leipzig et Dortmund seraient également sur le coup. Face à de telles écuries, il est peu probable que les dirigeants marseillais parviennent à se démarquer pour signer l'attaquant ivoirien, mais avec Pablo Longoria, rien n'est impossible.