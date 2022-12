OM Mercato : Un défenseur de l’AS Rome se rapproche de Marseille

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2022 à 14:17

Désireux de renforcer son effectif pour la suite de saison, l’ OM vient de recevoir une excellente nouvelle sur la signature d’un défenseur de l’AS Rome.

Le prochain mercato hivernal sera très mouvementé du côté de l’ OM, qui compte apporter quelques retouches à son effectif. Malgré la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar, le président Pablo Longoria et son équipe sont déjà à l’œuvre pour attirer de nouveaux renforts cet hiver. Plusieurs pistes sont déjà explorées par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Si les noms de Ruslan Milanovskyi (Atalanta Bergame), Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach) ou encore Miguel Crespo (Fenerbahçe) ont régulièrement été évoqués ces dernières semaines, c’est finalement du côté de l’AS Rome que l’ OM pourrait boucler sa première recrue hivernale. Les Phocéens s’activent en effet en coulisse pour s’attacher les services de Rick Karsdorp.

OM Mercato : Marseille en pôle position pour Rick Karsdorp

Le latéral droit néerlandais n’est plus vraiment désiré du côté de la Louve. Son entraîneur José Mourinho lui a récemment indiqué la porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Le principal concerné l’a bien compris et a missionné ses représentants pour lui trouver une nouvelle porte de sortie dès cet hiver. La direction de l'Olympique de Marseille s’est alors rapidement positionnée pour le recruter. D’ailleurs, le club phocéen a vu l’un de ses sérieux concurrents se retirer du dossier. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport dans son article du jour, la Juventus a tout simplement abandonné la piste menant à Rick Karsdorp.

Les Bianconeri ne jugeraient plus utile de le recruter dès cet hiver, ce retrait devrait faire les affaires de l' OM. Le média transalpin explique ainsi que le club phocéen se retrouve à présent en bonne position pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Feyenoord. Pablo Longoria pourrait donc user de ses bonnes relations avec la direction de l’AS Rome en vue de boucler ce transfert au plus vite. Toutefois, les Marseillais devront mettre la main à la pioche s’ils souhaitent mener à bien cette opération. Car l'AS Roma espère toucher un joli chèque sur le départ de son défenseur. Pour l’heure, Rick Karsdorp est lié au club romain jusqu’en juin 2025. Son prix est estimé à environ 9 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.