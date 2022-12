Equipe de France : Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 17:13

Absent de la séance collective qui s'est tenue mardi, l'attaquant de l'Equipe de France, Kylian Mbappé, fait son retour à l'entraînement.

Après l'angoisse, le soulagement. Mardi soir, c'est tout un pays qui s'est mis a trembler en apprenant l'absence de Kylian Mbappé lors de la séance collective des joueurs de Didier Deschamps. Malgré un communiqué de la part de la FFF qui précisait que tout allait bien pour l'attaquant parisien, l'inquiétude était encore présente, à trois jours du choc face à l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Finalement, plus de peur que de mal, Kylian Mbappé était de retour avec ses coéquipiers ce mercredi d'après les informations confirmées par Le Parisien. Auteur d'une prestation magistrale face à la Pologne dimanche dernier, le numéro 7 du Paris SG est incontestablement le leader de cette Equipe de France, et face aux Anglais d'Harry Kane, Didier Deschamps aura besoin d'un Mbappé au top de sa forme.

Equipe de France : Ibrahima Konaté rassure sur Kylian Mbappé

Présent devant la presse pour évoquer le choc face à l'Angleterre samedi prochain à 20h, Ibrahima Konaté a rapidement été interrogé sur l'absence de Kylian Mbappé lors de la séance collective mardi soir. Le défenseur de Liverpool a répondu de manière rassurante par rapport à l'état de santé du joueur parisien. "Bien sûr, j'ai des nouvelles rassurantes. C'était une petite séance de récupération, la veille on a eu un jour off. Je pense qu'il a décidé de rester en salle avec le coach, il n'y a rien d'inquiétant et pas de polémique à faire là-dessus." Voilà des nouvelles qui devraient permettre aux Français de dormir sur les deux oreilles. Kylian Mbappé va très bien et sera prêt à amener la France en demi-finale de la Coupe du monde samedi soir.