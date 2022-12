Vente OM : Révélation détonante sur la vente de Marseille

Publié par Ange A. le 08 décembre 2022 à 01:17

La vente de Marseille est évoquée avec insistance ces dernières années. Un élu local vient lâcher une confidence dans ce dossier.

Six ans après l’arrivée de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille stagne toujours. L’OM Champions Project est loin de porter ses fruits. Si le club phocéen a réussi quelques retours en Coupe d’Europe sur la période, aucun trophée n’a été glané par sa nouvelle direction. Pire, l’homme d’affaires américain estime ne pas rentrer dans ses frais malgré ses importants investissements chaque saison. Que ce soit Jacques-Henri Eyraud ou Pablo Longoria, aucun président marseillais n’a réussi à boucler de grosses ventes pour véritablement renflouer les caisses du club. Raison pour laquelle le spectre d’une vente de Marseille plane. Alors que ce sujet ne cesse d’alimenter les rumeurs, Anthony Krehmier s’est exprimé concernant une éventuelle cession du club provençal.

Vente OM : Un élu local dément pour la vente de Marseille

Interrogé sur le plateau de Débat Football Marseille, le maire du 2e et du 3e arrondissement de la cité phocéenne a fait la lumière sur ce dossier. Anthony Krehmeier dément notamment des contacts avec de potentiels investisseurs concernant la cession de l’Olympique de Marseille. « Jamais personne n’est venu aux renseignements. On en blague souvent, je vous jure qu’il n’y a rien. Si c’est que sur le club, je crois que Gaudin a su que le club a été vendu à Mc Court le matin et à 14 heures McCourt était dans le bureau quoi. Moi je n’ai aucune info, quand on parle du stade c’est absolument parce qu’il y a des saoudiens qui sont venus lui dire. Il n’y a rien, pas de message caché, c’est normal que le maire de Marseille défende les intérêts des marseillais, donc il y a un rapport de force. Mais non on, il n’y a aucune discussion, rien », assure l’édile. Reste à savoir si cette sortie suffira à mettre un terme aux spéculations concernant le club.