Coupe du monde : Croatie, Luka Modric est prêt à affronter le Brésil

Publié par Jules le 08 décembre 2022 à 18:00

Après une Coupe du monde 2018 historique, la Croatie réalise de nouveau un bon parcours et doit maintenant affronter le Brésil en quart de finale.

Suite à sa victoire contre le Japon aux tirs au but (2-4), la Croatie s'est hissée jusqu'en quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour cette nouvelle rencontre décisive, les Croates affrontent le Brésil et devront créer l'exploit pour disputer une nouvelle demi-finale de Mondial, quatre ans après celle contre l'Angleterre en Russie, lors de la Coupe du monde 2018.

Luka Modric, leader incontesté de la Croatie, s'est exprimé sur la rencontre face à la Seleção. En effet, le joueur du Real Madrid se dit prêt à reproduire le même match, et le même exploit que lors de la rencontre au Japon, un huitième de finale finalement remporté aux penaltys par les Croates. "On a prouvé notre force mentale en huitièmes de finale contre le Japon, explique le milieu de terrain. Ce dernier match nous a donnés de la confiance, on peut le refaire et on est préparés à une nouvelle séance de tirs au but."

Coupe du monde : La Croatie veut faire déjouer le Brésil

Le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, croit aussi en les chances de son équipe pour ce match face à l'ogre brésilien, qui semble être l'un des favoris à la victoire finale pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar. "Tout le monde rêve de ce match, nous savons ce que représente le Brésil dans le monde du football et nous n'avons pas beaucoup à perdre, affirme l'entraineur croate. N'oubliez pas que la Croatie fait partie des huit meilleures équipes du monde, et nous voulons faire mieux."

Où regarder Croatie-Brésil ?

La rencontre entre la Croatie et le Brésil se joue ce vendredi à partir de 16h. Ce quart de finale sera diffusé uniquement sur Bein Sport 1, et permettra d'avoir un premier élément de réponse concernant les futurs demi-finalistes.