OM Mercato : Malinovskyi a déjà une préférence pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2022 à 22:51

Toujours en quête de nouveaux renforts, l’ OM ambitionne de recruter Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien a cependant une idée précise pour son futur club.

Décidément, Ruslan Malinovskyi va animer le prochain mercato hivernal. Il faut dire que l'international ukrainien n’a pas l’intention de poursuivre son aventure à l’Atalanta Bergame. Malgré les différentes démarches de sa direction, le joueur de 29 ans reste figé sur position initiale, en refusant de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Conscients des velléités de départ de son joueur, les dirigeants italiens n’ont plus le choix. Ils devront le vendre impérativement cet hiver, sous peine de le voir filer gratuitement dans quelques mois.

D’ailleurs, plusieurs clubs européens sont déjà sur les rangs pour s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi dès l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts. En France, l’Olympique de Marseille est probablement la piste la plus chaude. Le club phocéen suit les traces de l’ancien joueur de Shakhtar Donetsk depuis longtemps. Durant le mercato estival déjà, la direction de l’ OM avait tenté de le recruter en échange de Cengiz Ünder, sans succès. Après cette première tentative manquée, les Phocéens ambitionnent donc de revenir à la charge pour sa signature dès cet hiver, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi donne sa priorité à la Premier League

Sauf que les dirigeants de l’ OM risquent d’être une nouvelle fois déçus. Et pour cause, la cible a déjà une idée précise pour sa prochaine destination. Selon les dernières informations dévoilées par le journaliste italien Ignazio Genuardi, Ruslan Malinovskyi donne sa préférence à des clubs évoluant en Premier League. Tottenham et West Ham, qui s’activent en coulisse pour le recruter, possèdent de ce fait un sérieux avantage pour sa signature, au grand dam de l’Olympique de Marseille.

Quoi qu’il en soit, les différents prétendants devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent réellement boucler la signature du milieu de terrain ukrainien. Car, toujours selon la source, l’Atalanta Bergame attendrait un montant compris entre 7 à 8 millions d’euros pour céder son joueur en janvier prochain. Des bonus importants pourraient faire grimper son transfert jusqu’à 15 millions d’euros, une somme plus ou moins élevée pour un joueur dont le bail expire dans six mois.