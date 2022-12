OGC Nice Mercato : Favre menacé, son remplaçant est déjà trouvé !

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2022 à 01:51

L’entraîneur de l’ OGC Nice, Lucien Favre, n’est pas à l’abri d’un départ. Les dirigeants niçois auraient déjà lancé le casting pour trouver son successeur.

Lucien Favre va-t-il terminer la saison sur le banc de l’OGC Nice ? C’est la question qui intrigue bon nombre de supporters azuréens. Il faut dire que le début de saison mitigé des Aiglons en championnat semble ternir un peu son crédit auprès des nouveaux dirigeants du Gym. Car si son dernier passage à la tête de l’OGCN avait été fructueux, ce deuxième chapitre n'a pour le moment pas la même tournure.

Sous ses ordres, Andy Delort et ses coéquipiers ont enchainé des résultats décevants et pointent actuellement à la 9e place de Ligue 1 à onze points du podium. Et si les Aiglons sont parvenus à relever la tête lors des dernières semaines de compétition, notamment avec une qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa Conférence, Lucien Favre n’est pas certain de tenir son poste jusqu’à l’issue de la saison.

OGC Nice Mercato : Le successeur de Lucien Favre déniché au Brésil

Le technicien suisse paraissait déjà condamné à un départ dès le mois d'octobre, avant d’être finalement maintenu à la tête de l' OGC Nice. Toutefois, les dernières révélations ne jouent pas en sa faveur. Selon les indiscrétions du média Be Foot, la direction l’OGCN travaillerait toujours sur sa succession et un nom se dégage déjà dans l’esprit des dirigeants niçois, celui d’Abel Ferreira (43 ans). L’entraîneur portugais réalise un bon travail sur le banc du Palmeiras, au Brésil. Et sa méthodologie correspondrait parfaitement aux ambitions des Niçois.

La source explique que les Azuréens seraient même prêts à « débourser les 5 millions d’euros qui permettraient de libérer » Abel Ferreira de ses fonctions afin de l’attirer en Ligue 1. Il reste à savoir si le club niçois passera à l’action dans ce dossier. Pour l’heure, le coach portugais est lié à Palmeiras jusqu’au 31 décembre 2024. Domenico Tedesco et Sabri Lamouchi, sans club, seraient aussi sur la short-liste de l’ OGC Nice.