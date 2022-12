ASSE-Caen : L'AS Saint-Etienne fait un gros cadeau à ses supporters

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 14:02

L’ ASSE a décidé d’offrir un gros cadeau de fin d’année à ses supporters, lors du match contre Caen, le vendredi 30 décembre.

Dernière de Ligue 2, l’ ASSE prépare sérieusement la reprise du championnat pendant la trêve de la Coupe du monde. Laurent Batlles tente de corriger les lacunes de son équipe, en attendant de nouveaux joueurs en renfort en janvier. Deux matchs décisifs sont prévus pour l’AS Saint-Etienne pour boucler l’année 2022. D’abord, il y a le déplacement en Haute-Savoie contre le FC Annecy, le lundi 26 décembre, et ensuite la réception du SM Caen, quatre jours plus tard. Ces deux rencontres sont capitales pour l’entraîneur des Verts, en sursis après sa première partie de saison catastrophique.

L’ ASSE est 20e de Ligue 2, avec la pire défense, soit 28 buts concédés en 15 matchs de championnat. Malgré les mauvais résultats de leur équipe si chère (7 défaites, 5 matchs nuls et seulement 3 victoires), les supporters stéphanois sont toujours mobilisés pour la soutenir, tant à domicile au stade Geoffroy-Guichard qu’à l’extérieur depuis le début de la saison.

ASSE-Caen : Les billets du match à un tarif unique

Et pour récompenser le peuple vert de ses efforts, la direction de l’ ASSE a décidé de baisser les tarifs du match contre le Stade Malherbe de Caen. Ce sera lors de la 17e journée de Ligue 2, dans trois semaines. Le club ligérien fait en effet profiter ses supporters d’un tarif unique de 10 € pour venir encourager les Verts face au SM Caen, vendredi 30 décembre à 19h05. Un prix valable dans tout le stade, sauf dans les espaces VIP et ZEbet Expérience. « En achetant un ou plusieurs billets de match pour ASSE-SM Caen, vous bénéficierez également d’un tarif préférentiel de 10 € pour votre billet de match ASSE-Laval (le 10 janvier), quel que soit l’emplacement dans le stade (hors espaces VIP et ZEbet Expérience) », a également indiqué le club ligérien.