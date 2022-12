OL Mercato : Vente, nouveau retournement de situation à Lyon

Publié par Enzo Vidy le 09 décembre 2022 à 15:32

Alors que les dernières informations affirmaient la fin des négociations entre l' OL et John Textor, la vente connaît un nouveau retournement de situation.

Après des négociations qui durent depuis de longs mois maintenant, la fin de ce dossier autour du rachat de l'Olympique Lyonnais semblait avoir touché à sa fin. Jeudi, en fin d'après-midi, Canal + affirmait que l'OL ne serait pas vendu à John Textor, sans préciser l'explication de cette information. Mais rapidement, John Textor a communiqué sur son compte Twitter, et démenti fermement la fin des négociations annoncées quelques minutes plus tôt. "Fausses informations. Nous n'avons jamais abandonné notre engagement à investir dans l'OL. Veuillez vous fier uniquement à nos déclarations publiques, faites par le biais des canaux officiels et des communiqués de presse." Aucun communiqué ne sera publié par l'OL dans la foulée, et pour beaucoup de supporters, la fin des négociations est perçue comme un véritable soulagement. Mais ce vendredi, le dossier autour de la vente du club connait un nouveau scénario.

OL Mercato : Vente, l'opération finalisée ce vendredi ?

Contre toute attente, L'Équipe annonce ce vendredi qu'un conseil d'administration s'est tenu en urgence à 13h30 dans lequel étaient convoqués les actionnaires d' OL Groupe. D'après le média, cette réunion surprise devrait valider la finalisation de l'opération par l'investisseur américain. La vente du club se situe autour d'un montant avoisinant les 800 millions d'euros.

Après les informations divulguées hier par Canal +, ce serait un sacré coup de théâtre dans ce dossier qui n'a cessé de secouer le club. Un compte rendu de ce conseil d'administration devrait rapidement voir le jour, et avec tous les rebondissements qu'a connu cette opération, il est difficile de savoir si l'Olympique Lyonnais passera enfin sous pavillon américain dans les prochaines heures. Pour tous les supporters de l' OL, cette attente qui dure depuis longtemps maintenant, devient interminable.