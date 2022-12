ASSE : Une légende de Saint-Etienne alarmiste pour le club

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 20:02

À l’instar de ses anciens coéquipiers de l’ ASSE, Dominique Bathenay est sorti du silence sur la situation des Verts, menacés par une relégation en National.

La relégation de l’As Saint-Etienne (ASSE) en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière a été un gros coup dur pour les supporters du club. Les mauvais résultats de l'équipe stéphanoise n'étaient pas non plus une bonne nouvelle pour les anciens joueurs et dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Ils sont encore plus inquiets pour les Verts, dernier au classement de Ligue 2 après 15 journées de championnat.

De Patrick Rivelli à l’ancien maire de Saint-Etienne, Maurice Vincent, en passant par Jean-Michel Larqué, Christian Lopez ou encore Ivan Curkovic, tous sont préoccupés par la situation de leur club cœur, de nouveau menacé par une relégation en National. Face au danger qui plane, Dominique Bathenay a rompu le silence. Il s’est confié au quotidien Le Progrès sur les difficultés des joueurs stéphanois entraînés par Laurent Batlles

ASSE : Dominique Bathenay, « les joueurs sont en train de perdre confiance »

Le milieu défensif de l'épopée glorieuse du club ligérien (1971-1978) a surtout fait un constat alarmant. « C’est compliqué. Les joueurs sont en train de perdre confiance. » Il a aussi tiré la sonnette d’alarme après avoir exprimé sa tristesse et son inquiétude. « Ça me fait quelque chose. Je suis parti il y a longtemps, mais c’est un club qui me tient à cœur. Descendre en deuxième division ça peut arriver, mais être à ce niveau-là en deuxième division, ça commence à être très préoccupant […] », a-t-il fait remarquer.

Dominique Bathenay espère cependant que l’ ASSE va se sauver, à condition qu’ils réagissent rapidement dès la reprise du championnat le 26 décembre. « J’espère que cette trêve va leur faire du bien pour rester en deuxième division. L’espoir demeure, mais il faut vite rectifier le tir pour ne pas se mettre de la pression. Ils auront vite besoin d’une série pour se permettre de respirer. »