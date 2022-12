RC Lens : Un beau cadeau pour le RCL grâce à la Coupe du monde

Publié par Enzo Vidy le 10 décembre 2022 à 00:02

Avec les nombreux joueurs qui ont disputé la Coupe du monde avec leur sélection, le RC Lens va recevoir une belle récompense.

Grâce à leur très bonne première partie de saison avec les Sang et Or, certains joueurs du RCL ont été retenus par leurs différents sélectionneurs afin de disputer la Coupe du monde au Qatar. Malgré des parcours relativement cours pour la plupart, les principaux concernés ont pu vivre une expérience exceptionnelle qu'ils n'oublieront certainement jamais.

C'est notamment le cas de Loïs Openda (Belgique), Salis Abdul Samed (Ghana) et Przemyslaw Frankowski (Pologne). Pour les deux premiers, l'aventure s'est arrêté lors de la phase de poules. Avec la Belgique, Loïs Openda a été éliminé lors de la dernière journée dans le match décisif face à la Croatie, et n'aura disputé que 13 petites minutes au total durant ce Mondial. Même destin pour Salis Abdul Samed avec le Ghana, battu 2-0 par l'Uruguay la semaine dernière. Enfin, le Polonais Przemyslaw Frankowski s'est hissé jusqu'en huitième de finale avec la Pologne, avant d'être logiquement battu par l'Equipe de France 3-1.

RC Lens : Plus de 520 000 euros dans les caisses grâce aux Mondialistes

Quelques semaines avant le début de la Coupe du monde, le journal L'Équipe annonçait que chaque club serait indemnisé environ 10 280 euros par jour de mise à disposition de l'un de ses joueurs. En ce qui concerne le club du RC Lens, avec les participations de Loïs Openda, Salis Abdul Samed, et Przemyslaw Frankowski, les dirigeants Sang et Or devraient empocher une somme dépassant les 520 000 euros. Même si cette somme semble peu importante au vu des différents budgets pour les clubs de Ligue 1, elle n'est clairement pas négligeable. Avec la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, les clubs n'ont pas été épargnés financièrement parlant, et la moindre occasion de faire rentrer de l'argent dans les caisses est la bienvenue.