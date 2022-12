RC Lens : Un cadre du RCL annonce la couleur pour la reprise

Publié par Enzo Vidy le 09 décembre 2022 à 15:15

Revenu de blessure en fin de première partie de saison, un cadre du RC Lens annonce la couleur pour la reprise du championnat.

Arrivé à Lens en 2019, Jonathan Gradit est devenu le véritable patron de la charnière centrale Sang et Or. La saison dernière, le défenseur lensois a disputé 37 matches toutes compétitions confondues avec le RCL, et a grandement contribué à la très bonne saison de son équipe. À l'issue du dernier exercice, le RC Lens prolonge le contrat de son joueur jusqu'en 2024, mais après la reprise du championnat, Jonathan Gradit se fracture la clavicule face à Troyes lors de la 7e journée de Ligue 1.

Après avoir raté les 5 matches suivants de son équipe, le défenseur Sang et Or a fait son retour à l'occasion de la victoire 3-0 face à Toulouse, en étant directement titularisé par Franck Haise. Auteur d'une prestation plus que solide, il retrouve rapidement son statut de leader dans l'arrière garde lensoise, et disputera la quasi-totalité des deux derniers matches du RCL avant la trêve.

RC Lens : Jonathan Gradit révèle les ambitions du RCL

Lors d'une interview accordée au journal L'Équipe, Jonathan Gradit s'est exprimé concernant un avenir européen la saison prochaine pour le RC Lens. "Ce serait malhonnête de dire qu'on n'en veut pas. Pour un joueur comme moi, découvrir la Ligue des champions à 30 ans avec un club comme Lens, alors qu'on était en Ligue 2 il y a quatre ans, ce serait fabuleux. On a des objectifs élevés, le coach aussi, et quand on est deuxième en novembre, c'est qu'il y a de la qualité dans le groupe."

Deuxième à seulement 5 points du PSG à l'issue de la première partie de saison, le RCL a certainement fait le plus dur, et possèdent de grandes chances d'avoir un parcours européen l'année prochaine. Reste à savoir si les hommes de Franck Haise parviendront à tenir la cadence afin de rester dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions.