PSG : Le Paris SG officialise deux arrivées ce vendredi

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 17:02

En attendant la reprise du championnat de France, le PSG a annoncé le retour de deux joueurs cadres au centre d'entraînement.

En pleine Coupe du monde, le Paris Saint-Germain a vu débarquer deux pièces essentielles de l’effectif ce vendredi. Blessés en sélection durant le Mondial, les Portugais Danilo Pereira et Nuno Mendes ont quitté leur rassemblement cette semaine pour rejoindre le centre d’entraînement Rouge et Bleu, où ils poursuivront leur processus de récupération. Dans un communiqué officiel, le Paris SG a annoncé dans l’après-midi le retour des deux Lusitaniens. "En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, Danilo Pereira et Nuno Mendes ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation", peut-on lire sur le compte Twitter du PSG.

PSG : Danilo bientôt de retour, Nuno Mendes devra attendre fin janvier

Le latéral de 20 ans, déjà en convalescence avant le Mondial 2022, avait connu une rechute importante lors de sa première titularisation de la compétition contre l’Uruguay. Une déchirure à une cuisse qui devrait l’écarter des terrains au moins jusqu’à fin janvier, laissant craindre une indisponibilité pour le choc en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 14 février prochain.

Pour ce qui est du milieu défensif, il s’est malencontreusement blessé aux côtes durant un entraînement après la rencontre face au Ghana, que le Portugais avait disputé en intégralité. « On travaillait les coups de pied arrêtés défensifs et il a crié, il a eu du mal à récupérer mais très vite il a retrouvé ses capacités respiratoires et ça ne paraissait pas important. Mais ensuite il est allé à l'hôpital... Maintenant on va attendre qu'il se remette », évoquait en début de Coupe du monde son sélectionneur, Fernando Santos.

Finalement, le bilan médical dressé par le staff de la Seleçao a estimé que Danilo Pereira n’était pas opérationnel pour poursuivre le Mondial avec les siens. Sa blessure soudaine a poussé le coach portugais à titulariser le vétéran Pepe, qui assurera l’intérim face au Maroc demain après-midi aux côtés de Ruben Dias.