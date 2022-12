FC Nantes : Fabien Centonze veut s'imposer au FCN

Publié par Jules le 10 décembre 2022 à 02:02

Présent avec le FC Nantes lors du stage au Portugal, Fabien Centonze veut se préparer au mieux pour pouvoir s'imposer au plus vite dans sa nouvelle équipe.

Le FC Nantes n'a pas connu un début de saison facile. Après 15 journées de championnat, les Canaris pointent à une triste 15e place au classement et devront se relancer rapidement pour assurer leur maintien au plus vite. Pour ce faire, le FCN a investi sur le marché, en allant notamment chercher Fabien Centonze, qui évoluait au FC Metz. Mais pour le moment, l'ancien Messin n'a pas encore montré tout son talent devant les supporters de la Beaujoire.

Cette mauvaise passe, Fabien Centonze en est lui-même conscient et veut travailler pour tenter de retrouver le niveau de jeu qu'il a pu montrer avec le FC Metz. "Personnellement, j'ai envie de prouver, de jouer. Mes débuts au FC Nantes sont mitigés, reconnaît le latéral droit sur le site officiel du club. Je suis arrivé sur la pointe des pieds, blessé. J'ai fait ce qu'il fallait pour revenir à un niveau optimal. Je travaille beaucoup pour faire une deuxième partie de saison au top."

FC Nantes : Une préparation hivernale pour revenir en forme

Dans le même entretien, Fabien Centonze s'est également exprimé sur la façon dont le FC Nantes préparait sa reprise durant ce stage. Avec la trêve internationale liée à la Coupe du monde, les joueurs doivent retrouver le rythme pour être prêts rapidement lorsque le championnat va reprendre dans quelques semaines.

Comme l'explique le joueur, la préparation du FC Nantes est assez solide. "On s'est retrouvés à la Beaujoire avec des sessions fortes, qu'on doublait chaque jour. Lors de ce stage au Portugal, les muscles sont mis à rude épreuve ! On cherche à faire deux à trois semaines très intenses, comme ça on n'aura pas d'excuses pour la reprise du championnat." En plus de cette préparation, les Canaris pourraient compter sur des recrues pour remonter la pente, François Kamano, évoluant au Lokomotiv Moscou, est d'ailleurs pisté par le club.