RC Lens : Grosse inquiétude pour un attaquant du Racing

Publié par Dylan le 10 décembre 2022 à 09:58

Dauphin du PSG en championnat, le RC Lens sait que la coupe d'Europe se rapproche de plus en plus. Pourtant, un de ses attaquants préfère temporiser.

La troisième tentative sera t-elle la bonne? Après sa remontée en Ligue 1 durant la saison 2019-2020, le RC Lens joue les trouble-fêtes dans la course à l'Europe. Septième en 2021, puis septième en 2022, le club artésien n'est jamais loin de se qualifier. Il a toujours manqué quelques points pour transformer le rêve en réalité. Deuxième du championnat cette saison avec 5 points d'avance sur le troisième (Stade Rennais), le RCL ne veut pas laisser passer sa chance une nouvelle fois.

D'autant que les Sang-et-Or n'étaient jamais aussi bien partis depuis leur retour au sein de l'élite. Après 15 journées, le bilan est de 11 victoires, 3 nuls et une défaite. Grand artisan de ces résultats, l'attaquant français Florian Sotoca n'a pas boudé son plaisir. Présent au club depuis deux ans, il observe avec fierté la progression des siens. Mais au contraire de son coéquipier Jonathan Gradit, il ne veut pas se montrer confiant sur les objectifs.

Florian Sotoca inquiet pour une qualification en coupe d'Europe du RC Lens

Avec 6 buts à son actif dans l'exercice actuel, Florian Sotoca est le deuxième meilleur buteur du RC Lens derrière son compatriote belge Loïs Openda. S'il se dit très heureux de ces statistiques, le joueur de 32 ans ne veut pas revivre les mêmes désillusions : « Maintenant, on garde les pieds sur terre car on sait que ça peut aller vite dans un sens ou dans un autre. Tant qu’on gardera cet état d’esprit, je pense qu’on pourra faire de jolis matches, ce qui est le plus important » a t-il lancé dans les colonnes de France 3 Hauts-de-France.

Le Racing pourra s'appuyer sur le soutien indéfectible de son public du stade Bollaert-Delelis. Lorsqu'ils ont joué à domicile, jamais les Sang-et-Or n'ont lâché le moindre point (8 victoires sur 8 possibles). Un chiffre qui devrait donner de la confiance à tout un groupe pour la suite de la saison.