France-Angleterre : Les compos tombent, Deschamps prépare du lourd

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2022 à 10:28

À quelques heures du choc entre la France et l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, la presse a dévoilé les compositions d’équipes.

L’Equipe de France affronte l’Angleterre ce samedi à 20h, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour ce choc tant attendu, Didier Deschamps devrait compter sur son onze de départ habituel. Le sélectionneur des Bleus n’opérera pas de changement majeur dans sa composition d’équipe. À quelques heures d’affronter les Three Lions, Deschamps aurait donc pris la résolution de faire confiance aux mêmes joueurs qui ont éliminé la Pologne en huitièmes de finale.

Dans les buts, c’est donc l’inusable Hugo Lloris qui débutera avec l’espoir de faire barrage aux assauts d’Harry Kane et ses partenaires de l’Angleterre. Devant lui, Jules Koundé s’occupera de bloquer le couloir droit de la défense, avec le duo Raphaël Varane-Dayot Upamecano en charnière centrale, alors que Théo Hernandez animera le côté gauche de la défense. Au milieu, Aurélien Tchouaméni va accompagner Adrien Rabiot et Antoine Griezmann pour priver l’attaque anglaise de ballons. Devant, le trio Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Kylian Mbappé va se charger de faire mal à Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire et Luke Shaw.

Du côté de l’Angleterre, Gareth Southgate devrait également reconduire la même équipe qui fait le charme des Three Lions depuis le début de cette Coupe du Monde. Pour réduire au maximum le danger Kylian Mbappé, le sélectionneur anglais a mis en mission le défenseur de Manchester City, Kyle Walker.

La composition probable de la France :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Griezmann,Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Le onze de l’Angleterre :

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden

Streaming France – Angleterre : ou voir le match en direct ?

Les quarts de finale de Coupe du Monde en streaming : comment regarder France – Angleterre ? On vous dit tout.

Ca continue quarts de finale de la Coupe du Monde. Ce samedi, les Bleus affrontent l’Angleterre, ce sera avec Kylian Mbappé, qui est prêt à jouer. Mais il y aura aussi un très tendu Maroc – Portugal juste avant. Gros samedi de Coupe du Monde donc.

Le programme des quarts de finale de la Coupe du Monde, Samedi 10 octobre

Maroc – Portugal sur Be In Sports 1 à 16 heures

France – Angleterre sur Be In Sports 1 et TF1à 20 heures.