PSG-Bayern Munich : Une incroyable nouvelle tombe pour Galtier !

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2022 à 15:28

À deux mois du choc des huitièmes de finale de Champions League entre le PSG et le Bayern Munich, Christophe Galtier vient de recevoir une grande nouvelle.

Après l'élimination de l'Allemagne en phase de groupes de la Coupe du monde, Manuel Neuer a subi une nouvelle déconvenue. Alors qu'il se trouvait en vacances en train de faire du ski, le gardien de but du Bayern Munich s'est cassé une jambe. Sur son compte Instagram personnel, l’international allemand de 36 ans a révélé, avec une photo de lui sur un lit médical, s'être cassé la jambe droite et a révélé que la saison actuelle était finie pour lui.

« Hé les gars, que dire, la fin de l’année aurait certainement pu mieux se passer… Pendant que j’essayais de me vider la tête au ski, j’ai subi une fracture de la jambe inférieure. L’opération d’hier s’est bien passée. Un grand merci aux médecins ! Par contre ça fait mal de savoir que la saison actuelle est terminée pour moi. Prenez soin de vous ! Votre Manuel », a écrit le coéquipier de Benjamin Pavard ce samedi. Une grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain et son entraîneur Christophe Galtier en vue de la double confrontation de février et mars, en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Après Mané et Hernandez, Neuer forfait pour PSG-Bayern

Déjà privé de Sadio Mané et de Lucas Hernandez pour le premier acte de leur double confrontation contre le Paris Saint-Germain le 14 février prochain, le coach du Bayern Munich va devoir encore composer sans son capitaine Manuel Neuer. Forcément, l’absence de Neuer représente un vrai coup dur pour Julian Nagelsmann et l’équipe bavaroise. Cette nouvelle pourrait également modifier les plans des dirigeants munichois, quoi pourront se retrouver dans l’obligation de recruter un nouveau portier durant l’hiver, histoire de mettre Sven Ulreich, actuelle doublure de Manuel Neuer, en concurrence dans la seconde moitié de saison.

C'est donc un Bayern Munich affaibli qui va se présenter au Parc des Princes, le 14 février prochain, pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Kylian Mbappé et ses partenaires. À Christophe Galtier de profiter de cette nouvelle pour mettre ses joueurs dans les conditions de passer le Champion de Bundesliga pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles.