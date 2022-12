FC Nantes : Premier coup dur pour Kombouaré après Dijon

Publié par Dylan le 10 décembre 2022 à 17:58

Après la défaite contre le Dijon FCO (0-1) en amical, le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré devrait tirer des enseignements de la rencontre.

Le stage de préparation au Portugal se termine mal. Pour la première rencontre amicale avant la reprise du championnat, le FC Nantes s'est incliné contre le Dijon FCO (0-1). Le but bourguignon est survenu très tôt dans la partie, marqué par Jordan Marié sur corner. Les Canaris ont eu quelques opportunités d'égaliser mais ne sont pas parvenus à les concrétiser au tableau d'affichage. Un résultat qui ternit donc la préparation de l'équipe, à l'heure où le président Waldemar Kita fait parler de lui avec un projet surprenant.

L'entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré avait décidé de faire jouer les jeunes pour cette rencontre. Ainsi, Robin Voisine, Mohamed Achi, Lohann Doucet et Junior Diaz ont eu du temps de jeu pour se montrer. Gardien titulaire de l'équipe réserve, Lucas Bonelli a également été de la partie, remplaçant Alban Lafont à la 70ème minute de jeu. Les deux ont dû s'employer pour empêcher le DFCO d'alourdir le score.

Les jeunes joueurs du FC Nantes ne se sont pas montrés à la hauteur contre le DFCO

Face à une équipe de Dijon pourtant si mal embarquée en championnat (17ème sur 20), les Canaris se sont tout de même inclinés sans avoir pu inscrire le moindre but. Antoine Kombouaré ne devrait pas apprécier l'issue de cette rencontre, perdue contre un adversaire dont la dernière victoire en Ligue 2 remonte au 27 août dernier.

De là à ne plus faire confiance aux jeunes pousses du FC Nantes ? Non, sans doute pas. Le stage de préparation est justement fait pour tester l'ensemble de l'effectif, et ce serait très surprenant que de voir le technicien kanak écarter ses jeunes dès le deuxième match amical. Néanmoins, l'équipe toute entière devra se remobiliser avant la prochaine rencontre contre Laval le 16 décembre.