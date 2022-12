OL : Encore une annonce officielle pour la vente de Lyon

Publié par Ange A. le 11 décembre 2022 à 06:16

La vente de Lyon à l’Américain John Textor est encore loin d’être finalisée. L’OL a de nouveau publié un communiqué à ce sujet.

Six mois plus tard, John Textor n’a toujours pas racheté les parts de Pathé et d’IDG Capital à l’Olympique Lyonnais. L’homme d’affaires américain est pourtant entré en négociations exclusives depuis juin pour le rachat de l’OL. Le montant total de l’opération est estimé à 800 millions d’euros. Même en devenant l’actionnaire majoritaire des Gones, l’entrepreneur américain devrait encore attendre 3 ans avant de voir Jean-Michel Aulas céder son fauteuil selon les termes de l’accord. Mais à date, la vente de Lyon n’a toujours pas été conclue. D’abord annoncée en septembre, l’opération ne cesse d’être repoussée malgré les assurances de Textor. Samedi, le club a de nouveau communiqué sur ce dossier. Il faudra encore attendre quelques jours pour voir si Lyon passera sous pavillon américain.

OL : Un nouveau report annoncé pour la vente de Lyon

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a annoncé une nouvelle date pour le closing. La date du 19 décembre 2022 est avancée pour la finalisation de la vente de Lyon. Reste maintenant à savoir si cette opération sera effective. John Textor a de nouveau tenté de rassurer les différentes parties concernant ce dossier. L’homme d’affaires aurait enfin obtenu tous les accords nécessaires pour entrer dans le capital de l’OL.

Déjà actionnaire chez les Anglais de Crystal Palace, il devait notamment obtenir un accord de la Premier League pour boucler le rachat des Gones. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs du côté de Lyon. Si ce nouveau délai est respecté, un nouveau chapitre de l’histoire du club s’écrirait alors avec l’arrivée de Textor. Nouvel entraîneur de l’OL, Laurent Blanc espère pour sa part des renforts expérimentés pour son effectif. Les fonds injectés par Textor devraient notamment servir au recrutement.