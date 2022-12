PSG Mercato : C’est confirmé, Achraf Hakimi veut quitter le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 11 décembre 2022 à 09:59

Recruté par le PSG durant le mercato estival de 2021 pour 70 millions d’euros, Achraf Hakimi voudrait déjà faire marche arrière et retourner à l’Inter Milan.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde avec le Maroc, une première historique pour un pays africain, Achraf Hakimi pourrait être l’un des prochains gros tubes du marché des transferts dans les mois à venir. S'il s’est rapidement imposé au Paris Saint-Germain comme un titulaire indiscutable et s'entend à merveille avec Kylian Mbappé, le latéral droit formé au Real Madrid envisagerait sérieusement de quitter la Ligue 1 pour retourner dans son ancien club, l’Inter Milan. Une tendance confirmée par Pietro Guadagno, spécialiste des Nerazzurri, pour le site FCInter 1908.

« Ce qui est certain, c'est qu'il serait particulièrement heureux à l'Inter, car Achraf a dit à ses amis et coéquipiers qu'il n'hésiterait pas à revenir [...] C'est un rêve pour lui et ces jours-ci, il a commencé à penser au fait que Lukaku est revenu », a expliqué le journaliste du Corriere dello Sport, qui assure toutefois que l’affaire est encore loin d’être bouclée pour le club milanais.

PSG Mercato : Achraf Hakimi n’est pas sur le marché

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Achraf Hakimi fait partie des indéboulonnables au Paris Saint-Germain. Selon les informations du Corriere dello Sport, en coulisses, le Marocain ne manquerait pas d'afficher sa volonté de revenir à l'Inter. « Si je le pouvais, je reviendrais à l'Inter. Je n'hésiterais pas », aurait lâché le coéquipier de Lionel Messi en coulisses.

Cependant, Pietro Guadagno précise dans son interview qu’au contraire de Chelsea avec Romelu Lukaku, le Champion de France en titre ne serait pas disposé à laisser son joyau marocain de 24 ans retourner à l’Inter Milan. « Mais, la différence avec Lukaku, c’est que Hakimi est toujours un titulaire incontestable au PSG », a-t-il ajouté.

Hakimi devrait donc poursuivre son aventure avec le PSG, au moins la saison prochaine.