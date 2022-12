OL : C'est officiel, Aulas annonce la vente du club à John Textor !

Publié par Dylan le 11 décembre 2022 à 14:59

Le feuilleton de la vente de l'OL devrait prendre fin dans les prochains jours. Le président du club, Jean-Michel Aulas, a donné une excellente nouvelle.

Les supporters lyonnais vont pouvoir souffler. Après des semaines de négociations concernant la vente du club à John Textor, le propriétaire de Crystal Palace, le feuilleton devrait prendre fin dans les prochains jours. Si la date du 19 décembre avait été annoncée comme date fatidique, les doutes persistaient encore quant à un abandon de l'homme d'affaires américain.

Mais ce dimanche, une excellente nouvelle a été apportée par le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Présent au stade d'Al-Bayt au Qatar pour suivre le quart de finale de l'Equipe de France, le dirigeant a confirmé que la vente allait bientôt être finalisée. C'est la chaîne BeIN Sports qui a recueilli cette information, elle qui l'a interrogé à ce sujet avant la rencontre.

John Textor propriétaire de l'OL, c'est confirmé par Jean-Michel Aulas

Président de l'Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas a donc rassuré les supporters depuis le Qatar : « Oui, on vient de me communiquer à l'instant. L'opération a été conclue, on va l'annoncer ce soir. Il faut un petit délai pour régulariser les fonds, mais je pense que lundi l'opération sera scellée » a t-il déclaré souriant à BeIN Sports.

C'est donc la fin d'un long feuilleton qui s'annonce à l'Olympique Lyonnais. Huitième de Ligue 1, le club rhodanien va désormais pouvoir pleinement se concentrer sur la suite de la saison, avec un match amical à disputer ce dimanche à 15h contre Liverpool. L'entraîneur des Gones, Laurent Blanc, devrait également être rassuré par cette nouvelle, lui qui avait demandé une grosse enveloppe pour les prochains mercatos.