ASSE : Caïazzo et Romeyer invités à partir, le choix fort des Verts

Publié par Dylan le 11 décembre 2022 à 17:16

Les deux propriétaires de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ont reçu de nouvelles critiques de la part des supporters des Verts.

Souvent absents à Saint-Étienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo alimentent les critiques au sein de l'ASSE. Le second nommé n'a d'ailleurs plus mis les pieds dans la ville ligérienne depuis plus de deux ans, et se trouve actuellement à Dubaï. Dans quel but? Présenter un séminaire autour du football business et du sport en général. Il y a invité des milliers de personnalités de l'économie et du sport, comme par exemple le président du FC Nantes Waldemar Kita.

Les résultats sportifs de l'ASSE paraissent donc loin d'être les principales inquiétudes de Caïazzo. De son côté, Roland Romeyer aurait fait il y a plusieurs jours une déclaration auprès des joueurs et du staff du club, afin de les motiver à faire mieux pour la suite de la saison. Pour rappel, les Verts sont derniers de la Ligue 2, l'antichambre de l'élite du football français.

Roland Romeyer et Bernard Caiazzo priés de quitter l'ASSE par les supporters

Encore en Ligue 1 il y a quelques mois, l'AS Saint-Étienne glisse doucement mais sûrement en National. Une catastrophe quand on connaît le palmarès du club, nommé dix fois champion de France. Si le dernier titre remonte à loin (1981), les Verts sont toujours respectés par les autres équipes françaises et sont encore jugées comme difficiles à battre. Cependant, les supporters savent que la période actuelle est plus que difficile. Certains n'ont pas hésité à placer des banderoles dans les lieux les plus connus de Saint-Étienne, que ce soit le stade Geoffroy-Guichard, le centre de vie de l'Étrat ou encore le Palais de Justice.

Les messages inscrits ne sont guère complaisants vis à vis de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. On peut y lire : « Cassez-vous » ou encore « Amour du club, incompétence, copinage : on ne veut pas d’un Romeyer 2.0. ». Les deux dirigeants de l'ASSE n'ont pas été les seuls visés, puisque le partenaire du club Desjoyaux Piscines a également été ciblé : « À force de creuser, vous finirez par poser des piscines » a-t-on pu également noter. Sans oublier le siège de Casino, qui a lui aussi reçu sa dose de critiques : « ASSE, la famille Guichard l'a créée. Le groupe Casino la regarde mourir ». Bonjour l'ambiance.