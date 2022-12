ASSE : Absent à Saint-Etienne, Caïazzo fait parler de lui à Dubaï

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2022 à 15:58

Caïazzo, co-actionnaire de l’ ASSE est sorti du silence, mais pas pour parler de la situation difficile de son club. Mais plutôt du pouvoir du Sport.

Lanterne rouge de Ligue 2 après 15 journées de championnat, l’ ASSE est menacée de descente en National. Malgré tout, Bernard Caïazzo est toujours absent à Saint-Etienne. Il n’y a plus mis les pieds, il y a plusieurs mois. Avant la trêve de la Coupe du monde 2022 , c’est Roland Remeyer, co-propriétaire du club ligérien, qui est monté au créneau pour faire face à la crise de résultats. Le président du Directoire de l'AS Saint-Etienne avait convoqué Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif), Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) et l’entraineur Laurent Batlles pour leur demander des comptes. Maintenus en place, la direction et le coach de l’ ASSE ont comme priorité, le maintien des Verts en Ligue 2.

Suivant la situation difficile de son club depuis le Golfe où il vit ces dernières années, Bernard Caiazzo a fait parler de lui en plein Mondial. Selon les informations de Poteaux Carrés, il a animé un séminaire à Dubaï (Emirats arabes unis) les 7 et 8 décembre. Le thème abordé tournait naturellement autour du football business et du Sport en général.

ASSE : Bernard Caïazzo, « le sport a le pouvoir de changer le monde »

Et le président du Conseil de surveillance de l’ ASSE a souligné le potentiel incroyable de cette discipline, au vu des audiences de la Coupe du monde FIFA Qatar 2022. Selon un extrait des propos rapportés par la source, Bernard Caïazzo a souligné : « Le sport a le pouvoir de changer le monde et d’unir les gens. Preuve en est, la Coupe du monde, qui réunit plus de 4 milliards de personnes dans le monde pendant quatre semaines. »

Le dirigeant de l’ ASSE, qui parlait en tant que président de Global Football Alliance au World Corporate Summit, a également évoqué l'avenir du Sport et de ses liens avec le milieu des affaires. « Investopia a réuni les décideurs des clubs professionnels les plus prestigieux et les principaux investisseurs et sponsors des ligues pour discuter de l’avenir du secteur. Ce secteur a évolué au cours des 10 dernières années beaucoup plus qu’au cours des 30 années précédentes, et se trouve sur la bonne voie pour atteindre une croissance considérable au cours de la prochaine décennie », a noté Bernard Caïazzo.