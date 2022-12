PSG Mercato : Hakimi bientôt rejoint par un compatriote à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 décembre 2022 à 20:22

Achraf Hakimi pourrait bientôt ne plus être le seul international marocain au sein du PSG. Les lignes pourraient bouger dans ce sens dans les jours à venir.

Le Paris Saint-Germain scrute toujours le marché des transferts à la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer tous les secteurs de jeu de l’effectif de Christophe Galtier. Si le milieu de terrain des Rouge et Bleu semble assez étoffé depuis l’été dernier et les arrivées de Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches et Fabian Ruiz, le conseiller football Luis Campos pourrait tout de même se laisser convaincre par certaines opportunités du marché. De quoi donner des idées au frère de Sofyan Amrabat. Dans des propos rapportés par L’Équipe, Nordin Amrabat, frère du milieu de terrain du Maroc et de l’AC Fiorentina, a ouvertement lancé un appel du pied à Nasser Al-Khelaïfi pour le recruter.

« La Coupe du monde vaut les projecteurs de la Ligue des champions, il est dans la lumière, sur scène. Pour moi, il conviendrait très bien au Paris-SG. Imagine une association avec Marco Verratti, pfff... Alors Nasser Al-Khelaifi, si tu lis mes mots, prend mon frère ! », a déclaré l’ailier de l'AEK Athènes. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait prochainement être approché pour le milieu de terrain défensif de la Fiorentina.

PSG Mercato : Sofyan Amrabat bientôt proposé au Paris SG ?

En effet, selon les informations du média Relevo, Sofyan Amrabat pourrait être proposé prochainement au Paris Saint-Germain. Selon la même source, la Premier League s’activerait déjà pour récupérer le joueur de 26 ans, Liverpool et Tottenham s’étant déjà renseignés sur sa situation. Avec les prestations XXL de son joueur durant la Coupe du Monde, l’AC Fiorentina aurait fixé son éventuel transfert à 40 millions d’euros, bonus compris. Recruté en janvier 2020 en provenance du Hellas Vérone pour 19,5 millions d’euros, le natif de Huizen est lié à la Viola jusqu’en juin 2024. L'Olympique de Marseille serait aussi sur les rangs du compatriote d'Achraf Hakimi.