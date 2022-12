OM Mercato : C’est confirmé, Marseille proche de signer un piston

Publié par Timothée Jean le 12 décembre 2022 à 12:01

Toujours à la recherche de nouveaux renforts, l’ OM serait le club le mieux placé pour acquérir la signature d’un latéral droit de l’AS Rome.

Le mercato hivernal risque d’être mouvementé du côté de l’ OM, qui compte profiter du mercato hivernal pour renforcer ses lignes. Si le club phocéen planche actuellement sur le recrutement d’un milieu offensif afin de compenser la longue absence d’Amine Harit, la direction de l’Olympique de Marseille pourrait boucler l’arrivée d’un nouveau latéral droit en amont. En effet, les recruteurs marseillais explorent depuis plusieurs semaines la piste menant à Rick Karsdorp.

L’international néerlandais traverse actuellement une situation très délicate du côté de l’AS Rome, où il ne rentre plus dans les plans de son entraîneur José Mourinho. Le coach portugais lui a même récemment indiqué la porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu en deuxième partie de saison. Alertés par sa situation, plusieurs clubs se sont rapidement positionnés pour le recruter. Si la Juventus, Feyenoord et l’Olympique Lyonnais s'intéressaient sérieusement à lui, c’est finalement l’ OM qui aurait pris les devants dans ce dossier. Comme le confirme le média italien Romagiallorossa, le club serait même en pole position pour s'offrir les services de Rick Karsdorp.

OM Mercato : L’AS Rome attend du cash pour Rick Karsdorp

Toujours à la recherche d’une doublure ou d’un concurrent efficace à Jonathan Clauss, la direction de l’Olympique de Marseille souhaiterait voir le joueur de 27 ans débarquer dès cet hiver. Les dirigeants marseillais auraient ainsi entamé les négociations avec leurs homologues romains pour le recruter sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasi obligatoire d'environ 10 millions d'euros, selon la source.

Pour l’heure, la direction de la Roma n’a pas encore donné de réponse à l’ OM. Elle privilégierait un transfert sec pour son joueur dans le but de financer l’arrivée d'un remplaçant. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un terrain. Les négociations devraient se poursuivre dans ce sens. L’ OL, Feyenoord et les autres prétendants n’auraient pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier.