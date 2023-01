Montpellier HSC Mercato : Le MHSC se renseigne pour un défenseur

Publié par Enzo Vidy le 28 janvier 2023 à 02:10

Après avoir bouclé le départ de Nicolas Cozza sur ce mercato d'hiver, le Montpellier HSC se renseigne pour faire venir un défenseur.

En quête de plusieurs renforts pour sauver sa peau dans l'élite à l'issue de la saison, le Montpellier HSC s'active en cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Après avoir bouclé quelques comme celui de Jonas Omlin, Nicolas Cozza ou encore Arnaud Souquet, les dirigeants du MHSC ont officialisé le retour de Benjamin Lecomte dans la journée de jeudi, ainsi que l'arrivée du défenseur Kiki Kouyaté en provenance du FC Metz.

Néanmoins, la situation en championnat est tellement problématique que cela ne devrait pas suffire à redresser le Montpellier HSC en deuxième partie de saison, et Romain Pitau a affirmé ce vendredi en conférence de presse qu'une autre arrivée défensive devrait avoir lieu dans les prochains jours : "On attend un autre joueur à ce poste-là, ça me paraît nécessaire. Il y a plusieurs pistes."

Le deuxième renfort défensif tant désiré par le coach montpelliérain pourrait bien être déniché en Ligue 1 si l'on en croit les dernières informations de ce vendredi.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC s'intéresse à Issiaga Sylla

Désireux de trouver un remplaçant à Nicolas Cozza avant la fin du mercato hivernal, le Montpellier HSC explore plusieurs pistes. Parmi elles, on retrouve le latéral gauche du Toulouse FC, Issiaga Sylla, d'après les informations révélées par L'Équipe. Au Téfécé depuis 2012, l'international guinéen sera libre en juin prochain.

Le quotidien sportif précise que le Montpellier HSC voudrait le libéré de ses six derniers mois de contrat avec Toulouse afin de le faire venir gratuitement cet hiver. Le club héraultais a d'ores et déjà engagé des discussions avec le Toulouse FC concernant Issiaga Sylla, et les choses devraient rapidement évoluer dans les prochaines concernant le latéral gauche de 29 ans.