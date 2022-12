Montpellier HSC : Le MHSC prêt à reprendre sa route en Ligue 1

Publié par Jules le 21 décembre 2022 à 23:45

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Montpellier HSC se prépare pour son dernier match de 2022 contre le FC Lorient.

Pour préparer au mieux la reprise du championnat de France la semaine prochaine, le Montpellier HSC disputait, hier, son tout dernier match amical face au Toulouse FC. Une dernière sortie avant le retour de la compétition qui s'est soldée par une victoire des Montpelliérains sur le score de 2-1 en 135 minutes. Grâce à ce succès des hommes de Romain Pitau, le club pailladin s'est remis en ordre de marche et va pouvoir entamer la suite de la saison avec le plein de confiance.

Après la rencontre, Romain Pitau, le coach du Montpellier HSC, est revenu sur ce match amical et sur les enseignements que l'équipe peut en tirer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entraîneur du MHSC s'est montré plutôt satisfait de la performance de ses joueurs contre le Téfécé. "Le contenu était important mais aussi le fait de gagner, assure Romain Pitau dans des propos relayés par L'Équipe. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, notamment avec le ballon. On a su créer du mouvement et trouver des décalages."

Montpellier HSC : Une préparation satisfaisante pour Romain Pitau

Dans l'ensemble, l'entraîneur du Montpellier HSC s'est montré plutôt satisfait du stage organisé par le club à Marbella durant cette trêve internationale. Après le dernier match de préparation contre le Toulouse FC, Romain Pitau était à même de voir les améliorations au sein de son effectif. "On a essayé de mettre des choses en place dans les intentions, de travailler sur les attitudes des joueurs. Les joueurs sont aussi plus à même de répéter les efforts parce qu’ils ont travaillé pour."

Malgré le possible départ de Nicolas Cozza, le Montpellier HSC n'a pas été trop touché par les blessures ni par le Mondial, puisqu'il n'y a eu que deux joueurs du MHSC qui ont été sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar : Wahbi Khazri et Jonas Omlin, qui n'ont pas connu un parcours très long dans la compétition.