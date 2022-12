OGC Nice Mercato : Officiel, un renfort débarque de l'ASSE au Gym

Publié par ALEXIS le 12 décembre 2022 à 21:18

Comme annoncé, Julien Sablé a rejoint l’ OGC Nice en tant qu’entraineur de la réserve. Sa signature a été officialisée par le club azuréen, ce lundi.

Parti librement de l’ASSE à l’issue de la saison dernière, Julien Sablé rebondit à l’ OGC Nice, comme pressenti. Il est nommé nouvel entraineur de la réserve. Il remplace Didier Digard, promu adjoint de Lucien Favre dans le staff technique de l’équipe professionnelle du Gym. Comme l’a souligné Florent Ghisolfi, l’arrivée du technicien en provenance de l’AS Saint-Etienne répond à la volonté du club azuréen de « renforcer son identité avec des gens compétents et investis. »

« Julien Sablé connaît parfaitement le monde professionnel comme l’univers de la formation. Cela va lui permettre d’être rapidement opérationnel et performant, ce qui est primordial dans une catégorie qui fait le lien entre l’équipe première et l’académie », a souligné le directeur sportif de l’ OGC Nice. Pour rappel, l’entraineur de 42 ans avait été éducateur des U15, puis coach de la réserve de l’ ASSE et aussi directeur du centre de formation des Stéphanois.

OGC Nice Mercato : Julien Sablé justifie sa signature au Gym

Dans la foulée de sa signature officielle chez les Aiglons, Julien Sablé a confié ses premières impressions. Il se réjouit de revenir à l' OGC Nice, club dont il a défendu les couleurs entre 2009 et 2012. « Nous avons beaucoup échangé avec les dirigeants ainsi qu’avec Manu Pires (directeur du centre de la formation). Je vais m’employer à relever ce défi avec sérieux et détermination », a-t-il déclaré, avant de justifier son choix : « Je suis extrêmement motivé. Revenir à Nice est une fierté. Je suis resté très attaché au club et à ses valeurs. Ça a forcément compté. Le défi professionnel et la confiance des dirigeants m’ont convaincu. Maintenant, on va vite relever les manches et partir au travail pour redresser la barre en championnat, tout en continuant à préparer les jeunes à monter avec le groupe pro. »