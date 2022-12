FC Nantes : Des nouvelles positives pour le FCN avant la Juventus

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 14:54

Le FC Nantes se prépare sérieusement pour la suite de la saison. Le FCN a reçu des nouvelles positives avant le match contre la Juventus.

Après un début de saison raté en Ligue 1, le FC Nantes a mis la trêve de la Coupe du monde à profit pour entamer une nouvelle préparation. Antoine Kombouaré et son équipe ont repris le chemin des entraînements le 28 novembre, après deux semaines de vacances. La préparation du FCN a débuté à la Jonelière et s’est poursuivie au Portugal, lors d’un stage qui s’est achevé par un match amical contre le Dijon (0-1), samedi. Les Canaris sont revenus sur les bords de l’Erdre pour parachever leur préparation.

Le FC Nantes renouera avec la Ligue 1 face à l’ESTAC, mercredi 28 décembre à 15h, au stade de l’Aube, lors de la 16e journée du championnat. Engagés en coupe d’Europe, les Nantais affronteront aussi la Juventus à l’Allianz Stadium, le 16 février, lors du match aller des 16es de finale de la Ligue Europa.

FC Nantes : Pogba et Vlahovic n'ont toujours pas repris avec la Juventus

À deux mois de ce rendez-vous européen, les échos en provenance de Turin sont plutôt favorables au FC Nantes. Selon les informations en provenance d’Italie, les nouvelles concernant Paul Pogba et Dusan Vlahovic sont inquiétantes pour la Juve. Opéré du genou en septembre dernier, le milieu de terrain français a été victime d’une rechute lors de son retour à l’entraînement collectif. Il a donc dû se soumettre à une nouvelle rééducation, ce qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Mais la recrue estivale de la Vieille Dame est toujours loin de retrouver le terrain. Le Corriere dello Sport croit savoir que Paul Pogba est en retard dans son programme de reprise et son état ne s’est pas vraiment amélioré. « Pogba ne court pas encore. L’alarme continue : Allegri enrage de ne pas l’avoir à la reprise », a écrit le média transalpin.

Concernant le buteur de la Juventus, Dusan Vlahovic, il est rentré de la Coupe du monde au Qatar, touché. En attendant d’être située officiellement sur la durée de son indisponibilité, La Gazzetta dello Sport annonce une absence plus longue que prévue pour l’international serbe (19 sélections) souffrant des adducteurs. Pour rappel, Dusan Vlahovic n’a plus joué avec la Juve depuis son dernier match contre le Benfica en phases de poule de la Ligue des champions, le 25 octobre. Il est quand même parti en sélection pour le Mondial 2022 et a disputé 2 bouts de matchs face au Brésil (0-2) et la Suisse (2-3).