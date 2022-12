FC Barcelone Mercato : Busquets pourrait quitter le Barça cet hiver

Publié par Thomas G. le 14 décembre 2022 à 06:34

Annoncé sur le départ depuis le début de la saison, la légende du FC Barcelone, Sergio Busquets, pourrait partir lors du mercato hivernal.

La première partie de saison a été mouvementée pour le FC Barcelone avec le départ de Gerard Piqué et l'élimination en Ligue des Champions. Avant de reprendre la compétition, les Blaugranas ont fixé plusieurs objectifs et les dirigeants du Barça veulent s’appuyer sur un effectif de qualité pour y parvenir. En parallèle, les Catalans doivent prendre une décision concernant l’avenir de Sergio Busquets. L’international espagnol est en fin de contrat en juin prochain et dans quelques semaines, le milieu de 34 ans sera libre de s’engager dans le club de son choix. Cette semaine, le dossier du champion du monde 2010 aurait connu un nouveau rebondissement.

Selon les informations du journaliste espagnol, José Alvarez, Sergio Busquets aurait demandé au FC Barcelone de le laisser partir lors du mercato hivernal. La légende du Barça pourrait ainsi quitter son club formateur, six mois avant la fin de son contrat. Les Blaugranas pourraient perdre un deuxième cadre, quelques semaines après le départ à la retraite de Gerard Piqué. Un transfert en janvier permettrait à Sergio Busquets de rejoindre l’Inter Miami, le club de David Beckham avant la reprise de la MLS en février. Une décision devrait être prise par le Barça avant le match face à l’Espanyol Barcelone prévue le 31 décembre.

FC Barcelone Mercato : Franck Kessié pourrait finalement rester au Barça

L’avenir de Sergio Busquets pourrait changer les plans du Barça concernant Franck Kessié. L’international ivoirien aurait demandé à ses dirigeants de quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal. Selon José Alvarez, Xavi aurait refusé de répondre favorablement à la requête de Franck Kessié. L’entraîneur espagnol souhaiterait accorder plus de temps de jeu à l’ancien capitaine de l'AC Milan. Un départ de Sergio Busquets pourrait ainsi permettre à Franck Kessié d’obtenir du temps de jeu et un nouveau statut au Barça.