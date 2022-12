LOSC Mercato : Paulo Fonseca prochain sélectionneur du Portugal ?

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 17:20

L’entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, serait parmi les pistes étudiées pour prendre la place de Fernando Santos à la tête de la sélection du Portugal.

Sélectionneur du Portugal depuis 2014, Fernando Santos n’a pas réussi à franchir les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. La Seleçao das Quinas a été éliminée par les Lions de l’Atlas du Maroc, samedi (0-1). Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’entraîneur de 68 ans n’a pas été limogé de son poste par la Fédération Portugaise de Football (FPF), mais pourrait rendre sa démission. Cela fait 8 ans que Fernando Santos est à la tête de la sélection portugaise. Il a été sacré champion d’Europe en 2016 lors de l’édition organisée dans l’Hexagone. Les Portugais avaient battu l’Equipe de France au stade de France (1-0).

Pour prendre la succession de Fernando Santos, s’il décide de quitter son poste de sélectionneur, le nom de José Mourinho est en pole position parmi les options envisagées par la FPF, selon les médias italiens. The Special One, sous contrat à l’AS Rome jusqu’en juin 2024, a toujours rejeté l’idée de diriger une sélection nationale, mais à bientôt 60 ans, il est possible qu’il réponde à rappel de son pays.

LOSC Mercato : Paulo Fonseca parmi les pistes étudiées

En plus de Mourinho, le nom de Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC, est évoqué pour prendre la sélection du Portugal. D’après Foot Mercato, les dirigeants de la Fédération portugaise étudient aussi la piste menant vers l’entraîneur du club de Lille. « Sa capacité à bien faire jouer ses équipes et à valoriser les jeunes est notamment appréciée. Il donnerait un style à la Seleção, ce qui est également recherché par la FPF », a indiqué le média spécialisé.

Comme José Mourinho, son compatriote Paulo Fonseca n’a jamais entraîné une sélection. Cependant, il a une grosse expérience sur le banc de touche, depuis 2007. Il a dirigé le CD Aves, Paços de Ferreira, le Sporting Braga, le Chakhtior Donetsk, l’AS Rome avant de prendre le LOSC l’été dernier.