PSG Mercato : 40M€, Luis Campos pense à un surprenant deal au Real

Publié par JEAN-LUC D le 14 décembre 2022 à 07:04

Alors que Nuno Mendes est intraitable à son poste au PSG, Luis Campos penserait à un arrière gauche en souffrance au Real Madrid pour le prochain été.

À la recherche d’un nouveau défenseur central pour le prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le profil de Rafa Marin, selon les informations du journal Relevo. Âgé de 20 ans, le jeune espoir espagnol n’a jamais intégré l’équipe première des Merengues et ne serait pas chaud à l’idée de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Si le Champion d’Europe en titre refuse de le laisser partir en janvier, le Paris SG serait prêt à patienter jusqu’à la fin de la saison pour le récupérer gratuitement.

Une nouvelle confirmée par le quotidien catalan Sport, qui présente Rafa Marin comme l'un des solides espoirs du Real Madrid au poste de défenseur central. Le cadre de la Castilla se distingue par ses passes chirurgicales et par sa capacité à casser les lignes adverses. Des qualités qui rappellent un certain Sergio Ramos et qui ne sont pas passées inaperçues à Paris. Cependant, le natif de Guadajoz ne serait pas le seul élément que Luis Campos voudrait déloger de la Maison-Blanche.

Mercato PSG : Luis Campos pense à Ferland Mendy

En effet, à en croire les informations divulguées ces dernières heures par Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain surveillerait bel et bien la situation de Ferland Mendy. À en croire Marca, le Real Madrid « ne sait pas quoi faire de Mendy » et envisagerait de le vendre l’été prochain pour recruter la sensation croate de la Coupe du Monde 2022, Josko Gvardiol, âgée de 20 ans et liée au RB Leipzig jusqu’en juin 2027.

Passé par le centre de formation du PSG entre 2011 et 2012, Ferland Mendy pourrait ainsi être recruté par Luis Campos pour compenser le manque d’expérience de Nuno Mendes. Le Real Madrid serait prêt à se séparer de lui, surtout que son transfert pourrait rapporter jusqu’à 40 millions d’euros. Sans compter que ses exigences pour renouveler son bail, qui expire en 2025, seraient jugées excessives.

Marca décrit toutefois l’international français de 27 ans comme « indéboulonnable » pour Carlo Ancelotti, mais il existerait des doutes en interne sur sa forme physique. Ferland Mendy pourrait donc faire son retour en Ligue 1, qu’il avait quitté en juillet 2019 pour rejoindre les Merengues en provenance de Lyon, pour renforcer le côté gauche de la défense du PSG, en concurrence à Nuno Mendes.