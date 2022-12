Real Madrid Mercato : Le plan est en marche pour Jude Bellingham !

Publié par Thomas G. le 15 décembre 2022 à 08:03

Étincelant durant la Coupe du Monde au Qatar, l'international anglais Jude Bellingham aurait totalement convaincu le Real Madrid de le recruter.

Le Real Madrid devrait entamer un nouveau chapitre de son histoire lors du mercato estival. Cet été les Merengues vont se montrer actifs après la fin des travaux de modernisation du stade Santiago Bernabeu. Le stade va permettre aux Madrilènes de générer plus de 500 millions d’euros par saison. L’objectif prioritaire du Real Madrid sera de recruter l’international anglais Jude Bellingham. Le milieu du Borussia Dortmund devrait changer de club cet été et les Merengues ne veulent pas subir une nouvelle désillusion. Un an après les échecs dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real serait prêt à tout pour recruter le natif de Birmingham.

Selon les informations de Marca, les Merengues seraient disposés à débourser les 150 millions d’euros réclamés par le Borussia Dortmund. Les dirigeants du Real Madrid ont été convaincus par les prestations de l’international anglais à la Coupe du Monde.

La concurrence s’annonce rude pour les Madrilènes. Liverpool, Manchester City et le PSG sont intéressés par Jude Bellingham. Après avoir finalisé la venue du prodige brésilien Endrick pour 60 millions d’euros, le Real espère réaliser un nouveau gros coup dans les prochaines semaines. En cas de signature, Jude Bellingham serait le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid devant un certain Eden Hazard.

Real Madrid Mercato : Le Real veut rajeunir son effectif

En parallèle des dossiers Jude Bellingham (19 ans) et Endrick ( 16 ans) le Real suit également la situation de Vitor Roque (17 ans). Le jeune attaquant brésilien pourrait débarquer dans la capitale espagnole la saison prochaine.

Dans le même temps, le Real Madrid souhaiterait acheter définitivement Vinicius Tobias (19 ans), le latéral brésilien prêté par le Shakhtar a impressionné avec la Castilla. Les Merengues pourraient donc l’acheter avant de l’intégrer dans le groupe de Carlo Ancelotti. L'objectif des Madrilènes est de poursuivre l'achat de jeunes joueurs prometteurs afin de démarrer un nouveau cycle.