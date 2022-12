FC Barcelone Mercato : Benjamin Pavard tourne dos au Bayern

Publié par Jules le 14 décembre 2022 à 22:15

Tandis que le FC Barcelone piste de nombreux joueurs en vue des prochains mercatos, l'une des pistes du club catalan serait très enclin à un départ.

Actuel leader de la Liga, le FC Barcelone piste de nombreux joueurs en vue des prochains marchés des transferts. Parmi les noms qui intéressent le club catalan, on retrouve plusieurs internationaux français, notamment N'Golo Kanté, avec qui les négociations seraient en bonne voie. Un autre joueur tricolore plairait beaucoup aux Blaugranas et il s'agirait de Benjamin Pavard, qui participe actuellement à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec les Bleus, même s'il a perdu sa place de titulaire dans l'équipe de Didier Deschamps.

Cela fait déjà plusieurs semaines que Benjamin Pavard souhaite trouver un nouveau challenge, ce qui pourrait permettre au FC Barcelone de recruter le défenseur du Bayern Munich. Le joueur ne semble plus s'épanouir en Allemagne et voudrait découvrir un autre club dans les prochains mois, tandis que le Barça serait l'un des clubs en pole position pour récupérer l'international français.

FC Barcelone Mercato : Pavard veut jouer au poste de défenseur central

D'après les informations révélées par Sport Bild, Benjamin Pavard ne serait pas enclin à prolonger avec le Bayern Munich et voudrait trouver un club qui l'utilise comme un défenseur central, et non comme un latéral droit. Le FC Barcelone, qui a des besoins à plusieurs postes, pourrait potentiellement lui offrir cette chance de briller à son poste de prédilection. Mais pour cela, le Barça devra offrir des garanties au défenseur de 26 ans.

Néanmoins, le FC Barcelone n'est pas le seul club intéressé par Benjamin Pavard. En effet, Chelsea aussi lorgnerait sur le défenseur français et pourrait également passer à l'acte dans les prochaines semaines. De son côté, le Bayern Munich pourrait accepter de vendre son joueur moyennant une somme convenable, plutôt que de voir Pavard partir libre en 2024, lorsque son contrat sera terminé en Bavière.