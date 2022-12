OL : Terrible nouvelle pour Karl Toko-Ekambi à Lyon

Publié par Jules le 15 décembre 2022 à 17:50

Revenu de sa Coupe du monde disputée avec le Cameroun, Karl Toko-Ekambi n'a pas eu l'accueil qu'il attendait après son retour avec l'OL.

Présent lors de la Coupe du monde 2022 qui se tenait au Qatar, à cheval entre les mois de novembre et décembre, Karl Toko-Ekambi était l'un des deux seuls joueurs de l'OL à participer à cet évènement. En effet, outre le Camerounais et Nicolas Tagliafico, qui disputera la finale du Mondial avec l'Argentine face à la France, l'Olympique Lyonnais n'a pas pu envoyer d'autres joueurs de son effectif à Doha pour la compétition.

Cependant, Karl Toko-Ekambi n'a pas connu le même sort que Nicolas Tagliafico. En effet, le Camerounais n'a pas réussi à mener son équipe au-delà de la phase de poules, alors que le groupe des Lions Indomptables était composé de la Serbie, de la Suisse et du Brésil. Après quelques jours de vacances, le joueur de l'OL a pu rentrer plus tôt en France et a déjà repris l'entraînement avec l'Olympique Lyonnais.

OL : Karl Toko-Ekambi a été cambriolé lors de son absence

Le retour en France ne s'est sans doute pas passé comme prévu pour Karl Toko-Ekambi. En effet, le journal régional Le Progrès affirme que le Camerounais, le domicile du joueur de l'OL, qui se situe dans l'Ouest lyonnais, aurait été visité mercredi soir, alors que l'attaquant des Gones n'était pas chez lui. Le préjudice serait élevé pour le joueur, étant donné que des bijoux auraient été volé par les cambrioleurs.

Alors que la police s'est saisie de l'affaire, le joueur de l'OL va devoir passer au-dessus de cette épreuve difficile qui, malheureusement, est de plus en plus partagée dans le monde du sport. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais avait d'ailleurs déjà connu cela lors de son passage à Villarreal, en Espagne, où il avait également été cambriolé.