FC Barcelone Mercato : Après Galatasaray, Chelsea cible Depay !

Publié par Thomas G. le 16 décembre 2022 à 12:20

De retour en forme lors de la Coupe du monde au Qatar, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone pour retourner en Angleterre.

Les dirigeants du FC Barcelone ne sont pas encore fixés concernant le mercato hivernal et les Blaugranas pourraient être interdits de recrutement. Dans l’optique d’éviter cette sanction, le Barça avait pour objectif de dégraisser l’effectif de Xavi afin de renflouer les caisses du club et de réduire la masse salariale. Les Catalans avaient dressé une liste de joueurs susceptibles de partir et Memphis Depay en faisait partie. L’international néerlandais s’est refait une santé lors de la Coupe du monde après une première partie de saison difficile. Ses performances au Qatar ne sont pas passées inaperçues et de nombreux clubs ont pris des renseignements ces dernières semaines.

Reste à savoir si Memphis Depay acceptera de quitter le FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat. L’ancien attaquant de l’OL pourrait rester au Barça jusqu’à la fin de la saison pour convaincre ses dirigeants de lui offrir une prolongation. Depay devrait être sollicité lors de la reprise, Robert Lewandowski étant suspendu pour 3 matchs. L’international néerlandais pourrait profiter du mois de janvier pour regagner la confiance de Xavi et grappiller de précieuses minutes. Le buteur de 28 ans a également la possibilité de quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal pour relancer sa carrière.

FC Barcelone Mercato : Après Arsenal, Chelsea s’intéresse à Memphis Depay

Memphis Depay a été l’un des grands artisans du bon parcours des Pays-Bas lors de la Coupe du monde. Selon les informations de Standard Sport, Chelsea, se serait joint à la lutte pour le faire signer cet hiver. Les Blues cherchent un attaquant et Graham Potter apprécie le profil de Memphis Depay. À l'instar de Galatasaray, les dirigeants de Chelsea pourraient formuler une offre aux Blaugranas dans les prochaines semaines.

Le FC Barcelone va devoir prendre une décision concernant l’avenir du buteur de 28 ans. Xavi aimerait le garder pour les échéances à venir, tandis que les dirigeants du Barça souhaiteraient le vendre. Cet hiver, Memphis Depay pourrait avoir l’embarras du choix, en plus de Chelsea, Galatasaray, le FC Séville et Arsenal sont également intéressés.