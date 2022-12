LOSC Mercato : Benjamin André fait une annonce forte sur son avenir

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 15:20

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le milieu du LOSC, Benjamin André, fait une annonce forte sur son avenir.

Arrivé au LOSC le 17 juillet contre un chèque de 8 millions d'euros, Benjamin André est rapidement devenu un élément indispensable du milieu de terrain lillois. Précieux à la récupération, l'ancien joueur du Stade Rennais a disputé un total de 134 matches depuis qu'il est à Lille avec pas moins de 5 buts inscrits. Lors de la saison 2020-2021, il dispute 43 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Christophe Galtier, et contribue grandement au titre du LOSC en fin de saison.

L'année dernière, Benjamin André repart sur les mêmes bases, et joue la quasi-totalité des matchs de la saison lilloise. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Dogues, l'heure est venue de savoir ce que comptent faire les dirigeants nordistes, car laisser partir gratuitement un joueur de ce calibre serait un terrible coup dur. À ce propos, le joueur de 32 ans s'est récemment exprimé.

LOSC Mercato : Benjamin André fait passer un message aux dirigeants

Interrogé par La Voix du Nord concernant son avenir, Benjamin André veut se laisser du temps pour réfléchir, tout en déclarant son amour pour le club. "On a discuté et on discute encore. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y en a deux qui sont prioritaires. Je veux d'abord ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Ensuite, je veux continuer à gagner et le LOSC a cette vision-là aussi. Ça fait quatre ans que je suis au LOSC, c'est un cycle important. J'ai aussi beaucoup d'attaches ici." Il est donc fort à parier que les deux parties trouvent un accord rapidement afin de continuer à briller dans le milieu de terrain du LOSC dans les prochaines années à venir.