LOSC Mercato : Un joueur décisif de Lille dévoile son avenir

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 22:59

Alors que son contrat au LOSC prend in en juin 2023, un joueur offensif du club nordiste a lâché de gros indices sur son avenir dans le Nord.

Engagé par le LOSC pour une saison pendant le mercato estival, Rémy Cabella n’a plus que 5 mois de contrat à Lille. Avant la date butoir de son bail, il ne cache plus son envie de rempiler à Lille où il se plait. Il l’a clairement fait savoir en conférence de presse. « Je me sens vraiment bien à Lille, sur le plan sportif et en dehors. Il y a beaucoup d’ambition, les gens qui bossent ici, c’est un plaisir », a-t-il déclaré.

Disposant d’une option dans son contrat signé le 10 juillet 2022, le milieu offensif a annoncé de possibles négociations, afin de lever cette option. « Il y a une option, mais on n’a pas encore rediscuté, ça arrivera bientôt. Il faut attendre encore un peu, j’espère que ça va se faire », a-t-il laissé entendre.

LOSC Mercato : Rémy Cabella veut imiter Benjamin André

Rémy Cabella est en tout cas enclin à poursuivre l’aventure au LOSC, surtout que son ami Benjamin André (32 ans) y a prolongé son contrat, le 12 janvier 2023, jusqu’au 30 juin 2026. « Benjamin a resigné, ça peut me faire rester », a-t-il annoncé. L’ancien joueur de l’ ASSE est arrivé à Lille, libre, en provenance du Montpellier HSC, l’été dernier. Joueur du FK Krasnodar en Russie, il était revenu en France en avril 2022 et avait retrouvé le Montpellier HSC, en raison du conflit russo-ukrainien.

N’ayant pas trouvé d’accord avec son club formateur pour y poursuivre, Rémy Cabella a rejoint le LOSC. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matchs disputés en Ligue 1. Grâce aux performances du natif d'Ajaccio, combinées aux résultats collectifs, les Dogues sont remontés au classement à la 6e place.