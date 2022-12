LOSC : Timothy Weah raconte sa participation à la Coupe du monde

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 01:03

International américain, Timothy Weah a participé à la Coupe du monde 2022. Éliminé et rentré au LOSC, il raconte son incroyable aventure au Qatar.

Timothy Weah fait partie, avec Jonathan David, des joueurs du LOSC ayant disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar. La participation du premier s’est arrêtée au stade des huitièmes de finale (éliminé par les Pays-Bas), mais il retient cette aventure comme un rêve réalisé. C’était en effet la première participation de l’attaquant de Lille OSC à un Mondial. Le fils de la légende George Weah n’a pas seulement pris du plaisir à disputer la Coupe du monde, il a été décisif avec la sélection des États-Unis, dès son premier match au Qatar.

Le joueur du LOSC a inscrit un superbe but, contre le Pays de Galles (1-1), qui a impressionné le roi Pelé. « Toutes nos félicitations. C’était un beau but. Continuez à rêver, les rêves deviennent réalité », a félicité la légende brésilienne, en réaction au post de Timothy Weah sur la célébration de son but, sur Instagram.

LOSC : Coupe du monde, Timothy Weah se réjouit pour son rêve réalisé

Rentré à Lille pour préparer la reprise du championnat, l’international américain (29 sélections, 4 buts) s’est réjoui de sa participation à la Coupe du monde FIFA Qatar 2022. « C’est incroyable, c’était bien. C’était un rêve qui s’est réalisé. J’ai marqué un but, je suis content », a-t-il exprimé, sur le média du club nordiste, avant d’évoquer son but : « C’est dur à expliquer. Je pense que chaque joueur a envie de marquer dans un tournoi comme ça. Je suis content, pas seulement pour moi, mais ma famille aussi. J’étais fier. »

Après avoir vibré lors de sa première à un Mondial, Timothy Weah rêve d’une deuxième participation. Il projette déjà sur l’édition 2026 qui sera organisé conjointement par son pays natal (les États-Unis), le Canada et le Mexique. De quoi exciter davantage le joueur de 22 ans. « On apprend, on sera encore là en 2026. J’espère qu’on ira un peu plus loin. C’est à la maison. Ça va être bien, je sais que quand on est chez nous, on joue mieux, on joue différemment », a-t-il annoncé, tout en regrettant l’élimination prématurée de la Team USA à Doha : « Je pense qu’on méritait un peu mieux, mais voilà, c’est la vie ».