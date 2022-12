OL Mercato : Lyon sur une gros coup à Lille cet hiver ?

Publié par Ange A. le 21 décembre 2022 à 08:15

Recruter au milieu de terrain est l’une des priorités de Laurent Blanc. L’ OL viserait un milieu expérimenté en fin de contrat au LOSC.

Avec une triste 8e place à la trêve, l’Olympique Lyonnais est encore loin de son objectif de la saison. Privé de Coupe d’Europe cette saison, l’ OL vise une place sur le podium pour retrouver la Ligue des champions. Mais avec son classement actuel, Lyon doit effectuer une remontée à la reprise pour parvenir à son but. Arrivé sur le banc en cours de saison à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc souhaite renforcer son effectif. Le nouvel entraîneur lyonnais attend notamment des joueurs expérimentés pour encadrer ses Baby-Gones. L’une des pistes du nouveau coach de Lyon mènerait à Benjamin André. Âgé de 32 ans, le milieu de terrain est un vieux briscard du championnat et son profil a de quoi répondre aux attentes du club rhodanien.

OL Mercato : André, une belle affaire à 5 M€ pour Lyon

Benjamin André dispose d’une situation contractuelle fort intéressante pour l’Olympique Lyonnais. Le milieu est en fin de contrat à Lille. Dès janvier, il pourra donc négocier avec le club de son choix en vue d’un transfert gratuit l’été prochain. Mais comme l’indique Le Quotidien du Sport, les Gones ne veulent pas attendre l’été avant d’enrôler ce milieu de terrain. Aux dernières nouvelles, le pensionnaire du Groupama Stadium est déjà passé à l’offensive dans ce dossier.

S’il est coté à 10 millions d’euros sur Transfermarkt, Lyon espère boucler la signature d’André à moitié prix, soit à 5 millions. Le club de Jean-Michel Aulas lui proposerait en outre une revalorisation salariale pour le convaincre de rejoindre ses rangs. En signant chez le septuple champion de France, le Niçois passerait de 130 à 210 000 euros mensuels. Reste maintenant à savoir si le LOSC voudra céder l’un des cadres de son effectif. Le milieu n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison et a disputé toutes les 14 autres en tant que titulaire pour un but et deux passes décisives. Formé à Ajaccio, Benjamin André est passé par le Stade Rennais avant de rejoindre le club nordiste en 2019.