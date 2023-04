Publié par ALEXIS le 22 avril 2023 à 01:05

Le LOSC sera privé de deux joueurs importants lors de son déplacement à Auxerre, samedi (17h). Fonseca l’a annoncé en conférence de presse.

LOSC : Lille privé de Benjamin André et Adam Ounas à Auxerre

Surpris en Anjou (1-0) par Angers SCO, lanterne rouge de la Ligue 1, le LOSC se déplace cette fois sur le terrain de l’AJ Auxerre, un autre club menacé de relégation. Lille OSC (55 points) n’a plus droit à l’erreur, car il est talonné par le Stade Rennais (53 points) et l’OL (50 points), dans la course pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Le match contre l’AJA est donc très important pour le club nordiste. Mais Paulo Fonseca ne pourra pas compter que Benjamin André (28 titularisations) au milieu de terrain. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Et ce n’est pas tout ! L’entraineur du LOSC doit également se passer des services d’Adam Ounas. Sorti du match contre le FC Lorient, après seulement 30 minutes de jeu, en raison d’une douleur musculaire, l’ailier droit est toujours à l’infirmerie, après avoir manqué le déplacement à Angers et la réception de Montpellier (2-1).

« Adam Ounas va reprendre l'entraînement la semaine prochaine et recommencer le travail en équipe », a indiqué le Paulo Fonseca. Ce sera difficile d'être opérationnel pour le prochain match (Lille-Ajaccio). À moins qu'il ne soit finalement prêt que pour seulement quelques minutes. » L’international algérien (20 sélections) sera remplacé par Angel Gomes au stade l'Abbé-Deschamps.

LOSC : Lucas Chevalier va mieux et va tenir sa place !

Quant à Lucas Chevalier, il il va tenir sa place dans le perches du LOSC à Auxerre. Victime d'une légère entorse du genou gauche face à Montpellier HSC dimanche dernier, le gardien de but va mieux après un tour à l’infirmerie.

« J’avais senti un petit coup sur le genou, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer. C'est plus après le match, à froid, que j'ai ressenti un peu plus de douleurs. Le lendemain, je pasé des examens, on m'a vite rassuré que je n'avais rien de très grave. Mardi et mercredi, j'ai fait des soins. jeudi et ce vendredi matin, je me suis entraîné normalement », a expliqué le portier de 21 ans, dans L'Equipe.