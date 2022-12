ASSE : Un ancien joueur de Saint-Etienne pointe deux erreurs

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 16:03

Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE est menacée de descente en National. Un ancien joueur du club pointe les deux erreurs qui mettent les Verts en difficulté.

L’ ASSE n’arrive toujours pas à redresser la barre depuis la saison dernière marquée par la relégation du club en Ligue 2. Les Verts sont la lanterne rouge du championnat avec 28 buts encaissés et seulement 11 points au compteur en 15 journées. Profitant de la longue trêve due à la Coupe du monde 2022, l’AS Saint-Etienne s’est préparée sérieusement, afin de mieux aborder la deuxième partie de saison cruciale, après une entame catastrophique.

Laurent Batlles a d’ailleurs annoncé un nouveau championnat sur de nouvelles bases pour son équipe. Avec un nouvel état d’esprit et des joueurs remis de leurs pépins physiques pendant le Mondial. En résumé, l’entraîneur de l’ ASSE s’est montré rassurant et confiant pour le maintien de son équipe en Ligue 2. Notons qu’il reste encore 23 matchs à disputer.

ASSE : El Haddaoui pointe le recrutement et la mauvaise gestion des actionnaires

En attendant de voir si Laurent Batlles atteindra son objectif à l’issue de l’exercice 2022-2023, un ancien joueur du club stéphanois, Moustapha El Haddaoui (61 ans) semble avoir détecté le souci majeur de l’AS Saint-Etienne. Il pense que les problèmes du club ligérien découlent du mauvais recrutement et de la gestion du club. « Saint-Etienne va d’échec en échec depuis quelques années, le club s’enfoncer ! J’ai le sentiment que le problème vient de la gestion du club, de la direction. J’ai l’impression que le club n’est plus piloté depuis un bon moment, qu’il navigue à vue. Les actionnaires, on a l'impression qu'ils laissent la situation se déliter. On ne sait pas trop s’ils veulent vraiment vendre le club, on ne sait pas quel est leur objectif », a-t-il confié au site Poteaux Carrés.

Pour finir, l’ancien milieu de terrain de l’ ASSE a sévèrement critiqué le profil des joueurs recrutés, avant de proposer sa solution à la direction des Verts. « Pour redresser ce club, il faudra de nouveaux investisseurs et aussi de vrais bons joueurs d’expérience. Mais là, on ramène des joueurs très moyens, des joueurs qui sont en fin de contrat, des joueurs fatigués ou plus ou moins blessés. Ce sera difficile de retrouver l’élite si on continue comme ça, sachant que la priorité c’est déjà de ne pas descendre en troisième division ! »