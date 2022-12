PSG : Une vente historique tombe à l'eau au Paris SG

Publié par Thomas le 16 décembre 2022 à 13:33

Désireux d'agrandir son hégémonie en Europe, le PSG souhaitait racheter le Parc des Princes mais l'opération aurait pris du plomb dans l'aile ces derniers jours.

À l’image de son slogan, "Rêvons plus grand", qui aura été le fer de lance du projet QSI au PSG, Nasser Al-Khelaïfi souhaite étendre son aura sur la sphère football et compte, pour ce faire, concurrencer les plus grands clubs de la planète. Si Paris fait déjà figure de cador en terme d’effectif et de moyens économiques, le club de la capitale reste toutefois devancé dans un autre domaine, son stade.

Enceinte mythique du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes crée quelques contrariétés chez le président qatari, pour une raison simple, sa capacité est jugée trop faible pour un club du standing parisien. S'il a plusieurs fois clamé son attachement au Parc, Al-Khelaïfi ambitionne néanmoins de le réformer, alors que l'enceinte appartient pour rappel à la ville de Paris. Le club francilien souhaitait ainsi racheter à la municipalité le stade porte d'Auteuil, mais le dossier semble au point mort.

PSG : La ville ne veut plus vendre le Parc des Princes

L’idée de Nasser Al-Khelaïfi était d’agrandir et moderniser le Parc pour atteindre les 60 000 places et ainsi rivaliser avec les plus grosses enceintes françaises (Vélodrome, Groupama Stadium). Si la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne s’opposait pas à cette idée, la localisation en bord de périphérique du stade parisien rendait difficile tout chantier d’envergure.

Le PSG souhaitait ainsi acquérir le Parc des Princes pour mener à bien ces travaux. Mais selon Le Parisien, la vente du stade n’aura finalement pas lieu. La municipalité aurait voté en faveur d’un vœu de la branche communiste, qui militait pour que l'enceinte reste une propriété de la ville. Emmanuel Grégoire, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, aurait contacté la direction du Paris Saint-Germain pour leur signifier que leur stade n’était pas à vendre et que son prix ne pouvait être jaugé au vu de son caractère historique. L’idée première de la mairie serait d’entamer un bail emphytéotique, soit une location sur le long terme du Parc des Princes au club, avec une prise en charge des travaux de rénovation.