Equipe de France : Inquiétude pour deux Bleus avant l'Argentine

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 14:33

À deux jours de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, deux nouveaux joueurs de l'Equipe de France sont malades.

Plus les jours passent et plus l'état de santé des joueurs de l'Equipe de France inquiète. Mercredi, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot n'ont pas joué contre le Maroc à cause d'un état grippal qui a également touché Kingsley Coman dans la journée de jeudi. Mais ce vendredi, L'Équipe affirme que Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont eux aussi touchés par ces symptômes qui ne cessent de sévir au sein du camp de base des Bleus.

Des informations qui ne rassurent personne, alors que la finale de la Coupe du monde a lieu dans deux jours. Toutefois, le média précise qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour le moment, et que le staff de l'Equipe de France surveille la situation de très près. En ce qui concerne Adrien Rabiot et Dayot Upamecano qui ont été les premiers à tomber malade, les deux joueurs vont mieux et ont repris l'entraînement avec leurs coéquipiers.

Equipe de France : Le staff des Bleus affirme que ce n'est pas le Covid-19

Si l'on en croit les informations de RMC Sport, un membre du staff a donné des informations rassurantes sur la maladie qui circulait chez les joueurs de l'Equipe de France. En effet, il a affirmé que ce n'était pas un cluster lié au Covid-19, mais plutôt des symptômes correspondant à une grippe. En attendant, le match face à l'Argentine se rapproche, et Didier Deschamps aura besoin de tout son groupe pour espérer décrocher une troisième étoile. Pour le moment, il n'a pas de doute sur des potentielles absences face à l'Argentine dimanche, mais la journée de demain pourrait annoncer de bien mauvaises nouvelles pour cette finale tant attendue entre les Bleus et l'Albiceleste.